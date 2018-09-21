закрыть
21 сентября 2018, пятница, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

«Демагогия и пропаганда»: Что у СССР получалось делать хорошо

14
  • 21.09.2018, 15:44
  • 1,623

Нет ни одного примера успешной страны, которая хоть как-то расцвела бы под советским влиянием.

В комментариях ко вчерашнему посту о том, что СССР, собственно, не дал миру ничего толкового, многие читатели написали — "ну ведь так не бывает, должно же быть и что-то хорошее! Есть же и какие-то вещи, которые и у СССР получалось делать хорошо!" Да, такие вещи действительно есть, но назвать их "хорошими" я не могу — потому что "хорошие вещи" и "делать хорошо" это несколько разное, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

У СССР достаточно неплохо получалось разводить пропаганду и демагогию, наращивать военный потенциал и поддерживать всякие антидемократические режимы — вот это у большевиков получалось действительно хорошо, ну а со всем остальным были вопросы.

Итак, в сегодняшнем посте — обсуждаем те вещи, которые хорошо получалось делать у СССР:

1. Демагогия и пропаганда.

Собственно, наверное это одно из немногих, что получалось у СССР действительно хорошо. Демагогия и пропаганда была тотальной — помимо Нового года, все государственные праздники были исключительно советскими (8 марта, 23 февраля, 7 ноября и т.д.), и даже Новый год был советизированным вариантом дореволюционного Рождества с его ёлкой, подарками и Дедом Морозом (св. Николаем). Людей начинали обрабатывать пропагандой уже с самого раннего детства.

Все "новости" в СССР подавались в исключительно пропагандистском ключе, с уже предустановленной точкой зрения. Если вспыхивало восстание в какой-нибудь коммунистической стране, то мятежников называли "фашиствующими молодчиками", "хулиганскими элементами" и "наймитами западных разведок", а если точно такой же бунт был в какой-то другой стране и был хотя бы частично просоветским — то мятежников называли "борцами за свободу" и "голосом восставшего народа". А вооруженное сопротивление властям той или иной страны называли то "героическими партизанами", то "отъявленными бандитами" — чтобы у советского слушателя уже заранее выработалось собственное мнение.

Кстати, к восьмидесятым годам тотальная пропаганда начала давать сбои — неплохо образованной интеллигенции, которая слушала западные радиопередачи и читала самиздат, ну никак нельзя было навязать мысль, что "борцы с американизмом" во Вьетнаме — это "героические партизаны", а "борцы с советизмом" в Афганистане — это "банды душманов", люди хорошо понимали, что им навязывают точку зрения советских властей.

2. Армия и военная техника.

Колоссальную долю своего бюджета СССР тратил на военно-промышленный комплекс — и наверное, это то немногое, что в СССР было более-менее приемлемого количества и неплохого качества. Впрочем, к войне в Афганистане СССР был совершенно не готов, сотни советских танков были бесполезны в гористой местности (моджахеды абсолютно спокойной жгли их ракетами с горных вершин), а простые солдаты были вынуждены самостоятельно шить себе разгрузки из советских плавательных жилетов.

Тут ещё надо сказать о том, что на советскую армию и все эти танки в буквальном смысле слова пахала вся страна — в СССР существовали сотни заводов "двойного назначения", в которых официально делались какие-нибудь магнитофоны, советские электрогитары или счетчики, а неофициально — какие-нибудь танковые прицелы и эхолокацию для подводных лодок. .

3. Конфликты в мире.

Не секрет, что СССР практически всё своё существование поддерживал мятежников во всеразличных заморских Брухтаниях – причём делал это, особо не разбираясь в том, кому он шлёт деньги и оружие. Единственным условием для получения поддержки от СССР было громко ругать Америку, капитализм и обещать в какой-нибудь отдалённой перспективе начать строить коммунизм.

Деньги и автоматы шли в страны Азии, Южной Америки и Африки — в последней часто в буквальном смысле слова могли идти какому-нибудь вчерашнему людоеду, ныне объявившего себя "социалистическим императором" — таким был, например, Бокасса. В СССР знали, что Бокасса ест своих политических оппонентов, для чего держит в саду огромный холодильник, но закрывали на это глаза, а Брежнев целовался с ним в людоедские десна.

Это "советской поддержки" всяких антидемократических банд ощущается и сегодня — Африка наводнена советскими автоматами Калашникова и прочим вооружением. Впрочем, постепенно мир приходит и туда.

4. Нищета и безысходность.

Когда СССР присоединял к себе или подминал под своё влияние какую-либо страну, в ней всё происходили по одному и тому же неизменному сценарию — страну в несметном количестве наводняли солдаты и советская бюрократия, всех несогласных, а также просто свободных и независимых заставляли замолчать, расстреливали либо вывозили, после чего страна превращалась в тихое болото, напоминающее детсадовскую группу, дети в которой были избиты воспитателем и сейчас угрюмо гуляют по кругу.

Нет ни одного примера успешной страны, которая хоть как-то расцвела бы под советским влиянием — все страны превращались в закрытые и нищие "режимные объекты", откуда не выпускали население, с разной степенью диктатуры внутри (в зависимости от культурных особенностей народа) — от достаточно мягкой диктатуры в советской Румынии до ультраортодоксальной диктатуры в Северной Корее.

5. Балет, хоккей, Муслим Магомаев.

Собственно, то немногое, что было не стыдно показать на международной арене. Но это какая-то слишком дорогая плата за всё остальное.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Есть ещё какие-то вещи, которые у СССР получалось делать хорошо?


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич