закрыть
21 сентября 2018, пятница, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Канадец убрался на рабочем столе впервые за девять месяцев и разбогател

  • 21.09.2018, 17:04
Корнелиус Найокс

На столе он обнаружил выигрышный лотерейный билет.

Канадец Корнелиус Найокс (Cornelius Naujoks) впервые за девять месяцев разобрал рабочий стол и обнаружил на нем выигрышный лотерейный билет, пишет lenta.ru.

Житель города Вайткорт, провинция Альберта, приобрел лотерейный билет почти год назад, но забыл проверить его сразу и потерял под грудой бумаг и других лотерейных билетов. Когда Найокс все же решился убраться в кабинете, он нашел билет. Канадец отнес его в магазин, где просканировал и обнаружил, что выиграл 998,7 тысячи канадских долларов (51,2 миллиона рублей).

«Меня переполняли эмоции. Не мог поверить своим глазам, когда увидел все эти нули на экране сканера», — признался мужчина.

Выигрыш канадец планирует потратить на покупку нового дома и машины.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич