Лукашенко: Переговоры в Сочи были даже не сложные, а тяжелые 25 22.09.2018, 13:43

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Разговор правителей России и Беларуси длился 6 часов.

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске, передает БелТА.

"Основная часть переговоров была один на один с президентом России. Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал диктатор.

По его словам, в формате один на один обсуждались "политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства".

"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего - Украина", - рассказал Лукашенко.

"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю. Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - добавил он.