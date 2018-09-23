Все так плохо? После встречи с Путиным Лукашенко позвал на совещание уволенного Семашко 23.09.2018, 10:13

Пресс-служба диктатора молчит.

В субботу правитель Беларуси на совещании в Минске рассказал о том, что он накануне обсуждал с президентом России в Сочи. Это, конечно, очень странно, но вместе с членами правительства был и бывший вице-премьер Владимир Семашко, пишет «Солидарность» .

Пресс-служба диктатора и госСМИ не пояснили, в качестве кого позвали на совещание уволенного месяц назад чиновника.

31 августа Лукашенко заявил: «Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной... Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва, на конкретных участках».

Напомним, что на совещании в субботу Лукашенко заявил: переговоры с Путиным (в Сочи были даже не сложные, а тяжелые https://charter97.org/ru/news/2018/9/22/306248/).

По словам диктатора, в формате один на один обсуждались «политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства «союзного государства».