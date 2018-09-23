Защитим свою страну от предательства 20 Николай Статкевич

23.09.2018, 11:31

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Незаконный правитель, уже не стесняясь, выпрашивает деньги у Москвы на сохранение своей власти.

Как о важном успехе он заявляет о выпрошенных кредитах и льготах. Хотя для развитой европейской страны наших размеров речь идет о совершенно небольших суммах.

Те же кредиты можно намного выгоднее взять у МВФ, если создать нормальные условия для экономики. Но, в таком случае, ни кредиты, ни российские льготы и не понадобятся.

Только бывший председатель отстающего колхоза боится дать больше свободы предприятиям и бизнесу. Он хочет напрямую контролировать всех работающих, невзирая на огромные потери от его архаичного «колхозного» управления. Поэтому предпочитает клянчить на свою диктатуру на виду у всего мира.

Но только за публичные унижения и клятвы в преданности теперь попрошайке никто не подает. За свои деньги Москва требует отдать ей все больше суверенитета, а в перспективе - всю нашу страну.

Теперь попрошайка хвастает - что-то выпросил взамен на «...дальнейшее строительство союзного государства». Это значит - опять что-то продал. Пока неизвестно, что конкретно. В договоре о союзном государстве он раньше много чего подписал. Согласие на общие границу, деньги, армию, парламент, правительство, президента. Короче, в силу разных размеров, на поглощение Беларуси Россией.

Говорят, что на общий «парламент» попрошайку уже доломали. С расчетом, что этот «парламент» потом единогласно примет все остальное «по списку». Сразу после неожиданного ухода (есть разные варианты, куда) самого попрошайки, который назначит «депутатов» от нашей страны. Ведь холуи всегда с радостью меняют хозяина на более богатого.

Если этого продавца украденного не остановим, он продаст Беларусь с потрохами. Будем готовы защитить себя и свою страну.

Николай Статкевич, «Фейсбук»