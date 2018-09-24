Как отправленный в отставку Семашко оказался на совещании у Лукашенко 8 24.09.2018, 19:01

2,976

Владимир Семашко

«Непотопляемый» чиновник совсем недавно был освобожден от должности вице-премьера.

В субботу Александр Лукашенко провел совещание по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи. На фотографиях, размещенных на сайте диктатора, пользователи интернета заметили Владимира Семашко, недавно освобожденного от должности вице-премьера. Пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт рассказала tut.by, в каком статусе Владимир Ильич присутствовал на совещании у Лукашенко.

Напомним, 18 августа Александр Лукашенко сменил правительство. После 17 лет в правительстве Владимир Семашко покинул свой пост. Последние годы он курировал ТЭК, в том числе — ключевые переговоры по нефти и газу, причем в Москве именно его считали самым сильным переговорщиком. Но официально новой должности у него пока нет. Оказалось, что в совещании у президента он принимал участие в качестве эксперта в белорусско-российских отношениях.

«Владимир Ильич Семашко присутствовал на субботнем совещании у главы государства в статусе человека, который долгое время был на острие переговоров в важнейших сферах сотрудничества с Россией — нефтегазовой, промышленной. И конечно, непосредственно участвовал в разработке важнейших документов, в соответствии с которыми Беларусь и Россия и сегодня выстраивают взаимоотношения в названных сферах. Естественно, Владимир Ильич знает всю подноготную спорных моментов и в ходе совещания проинформировал новых членов правительства об истории этих вопросов», — рассказала пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт.