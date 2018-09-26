Видеофакт: В Темзе заметили белого кита 26.09.2018, 19:39

Фото: RIA NOVOSTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Никто не знает, откуда он взялся.

В водах Темзы заметили белого кита, известного также как кит-белуха, сообщили русской службе BBC спасатели морских животных.

Первым млекопитающее увидел эколог и орнитолог Дэйв Эндрюс, по словам которого, кит кормится вокруг барж возле Грейвзенд, в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Британское общество защиты китов и дельфинов заявило, что животное, очевидно, совершенно сбито с толку и, вполне возможно, в беде.

Благотворительная организация "Британские дайверы-спасатели морских животных" (BDMLR) призвала людей не приближаться слишком близко к киту и наблюдать за ним с берега.

Таня Ферри, отвечающая за экологические вопросы в Лондонском портовом управлении, которое отслеживает перемещения заблудившегося кита, говорит, что пока неясно, чем животное могло питаться в Темзе.

"Они едят живность вроде медуз, но нельзя сказать, чтобы у нас река кишела медузами. Зато в Темзе много полиэтиленовых пакетов, и это может быть проблемой в сложившейся ситуации", - сказала она.

"Однако чего мы точно не хотим, так это чтобы люди пытались сейчас спасти кита своими силами", - добавила она.

"Мы надеемся, что если дать животному достаточно места и просто наблюдать за ним, оно найдет путь из Темзы в более подходящую среду для себя", - заключила Ферри.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25 сентября 2018 г.

Белых китов уже замечали в Великобритании три года назад около берегов Нортамберленда (север Англии) и Северной Ирландии, но возможность увидеть их была исключительно редкой, рассказала пресс-секртетарь BDMLR Джулия Кэйбл.

Она надеется, что животное поплывет обратно в море, а не вверх по течению Темзы.

Пресс-секретарь Общества защиты китов и дельфинов Дэнни Гроуз сказал, что поскольку эти животные обычно водятся в Арктике, данный кит находится в тысячах миль от места, где должен быть.

"Мы призываем дать киту достаточно пространства и не мешать ему", - добавил он.

В этот раз, по словам главного куратора млекопитающих в лондонском Музее естествознания Ричарда Сэбина, фото и видео указывают, что речь идет о белом ките.

"Белый цвет тела, отсутствие явно-выраженного спинного плавника, лоб в форме луковицы и манера плавания - все на это указывает", - сказал он.

Кто такая белуха?

Белые киты, или белухи - одни из самых известных науке и легко узнаваемых из всех китов, сообщает National Geographic.

Их длина варьируется от 4 до 6 метров, и у них отличительные округлые лбы.

Белухи обычно водятся в прибрежных водах Арктики, но комфортно себя чувствуют и в широких реках. Они могут обитать как в соленой, так и в пресной воде.

Белые киты встречаются у берегов Аляски, России, Канады и Гренландии.

Первые китобои прозвали их "морскими канарейками" из-за их специфического писка и крика, который издают животные.