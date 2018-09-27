Центробанк России обнаружил крупнейшую со времен МММ финансовую пирамиду 3 27.09.2018, 9:10

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Участникам предлагают 600% годовых.

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды, заявил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет finanz.ru.

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - заявил он.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, добавил Лях: «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан».

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

«Кэшбери» позиционирует себя как p2p-платформа, следует из информации на ее сайте. Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог, обещая доходность в 600% годовых.