Госдума РФ окончательно приняла закон о повышении пенсионного возраста 5 27.09.2018, 13:29

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За его принятие проголосовали 333 депутата.

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента, сообщает «Дождь».

За его принятие проголосовали 333 депутата, против выступили 62 человека.

Накануне законопроект был принят во втором чтении. Тогда же были одобрены поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным. В частности, возраст выхода женщин на пенсию снизили с 63 до 60 лет.

Правительство в июне предложило повысить пенсионный возраст с 2019 года. Для женщин возраст выхода на пенсию планировалось поднять на восемь лет — с 55 до 63, а для мужчин на пять лет — с 60 до 65.