Работа сайта «Хартии-97» под угрозой 50 Наталья Радина

3.09.2018, 9:49

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Наталья Радина

Ситуация критическая. Нам нужна ваша помощь.

Дорогие друзья!

Сайту Charter97.org 11 сентября исполняется 20 лет. Это целый этап в истории страны. Многое было сделано, многое еще предстоит. К сожалению, сейчас не время для юбилейных торжеств.

Все эти годы мы старались не утруждать вас своими проблемами. Выкарабкивались как-то сами из таких ям, что порой вспоминать страшно.

За 20 лет работы мы прошли через многое: уголовные дела, обыски, аресты журналистов, пытки в тюрьме КГБ, вынужденную эмиграцию. В 2010 году был убит основатель сайта Олег Бебенин. С 24 января 2018 года власти пытаются блокировать нас в Беларуси, блокируют сайт и в регионах России. В последнее время идут угрозы журналистам сайта.

Как мы это выдерживаем? Я долго думала над этим вопросом и, кажется, нашла ответ. Нас всегда спасали вы, наши читатели, своей солидарностью и поддержкой. Мы понимаем, что работаем для вас, миллионов наших читателей. Даже когда было совсем невмоготу, силы все равно находились и работа продолжалась.

Сегодня мы стоим перед новым вызовом. Блокировка Charter97.org в Беларуси странным образом совпала с тем, что нам стали отказывать в помощи международные фонды, которые занимаются поддержкой СМИ в Беларуси. Таким же странным образом в это время значительно возросла финансовая помощь Евросоюза диктаторскому режиму Лукашенко. Только в последнее время в рамках технической помощи ЕС диктатура получила более сотни миллионов евро.

Независимые же СМИ Беларуси оказались для демократического Запада не такими важными, как, например, собаки белорусских таможенников. Не так давно прошла новость, что Евросоюз выделит белорусской таможне грантовую помощь в размере 130 тысяч евро на усиление кинологической службы.

Это только маленький красноречивый пример того, что давно превратилось в тенденцию. Фонды, которые заявляют, что занимаются поддержкой демократии, на деле самым активным образом поддерживают диктатуры. Сайт «Хартии-97», например, за все 20 лет своей работы, ни разу (!) не получил помощи от Еврокомиссии. Такая же ситуация с большинством независимых СМИ в Беларуси, хотя, как известно, сотрудничающие с властью GONGO (правительственные неправительственные организации) получают ее регулярно.

Парадокс в том, что резкое сокращение помощи независимым медиа происходит на фоне громких публичных заявлений о необходимости противодействия путинской пропаганде как неотъемлемой части гибридной войны. А кто, как не независимые медиа, сегодня доносит слова правды до белорусов в условиях доминирования лживого российского телевидения и не менее аморальной лукашенковской пропаганды? Но нет, в бюрократических кабинетах этого не хотят замечать, и независимые журналисты на постсоветском пространстве часто остаются одни в реальном противостоянии со злом.

В Украине перед оккупацией Крыма и вторжением в восточные области также происходила зачистка информационного поля, которую проводила клика Януковича по заказу Кремля.

Мы знаем, что белорусские власти давно требуют от западных стран прекратить поддерживать независимые СМИ в Беларуси. Возможно, с этим связано резкое сокращение помощи.

В последние годы сайт Charter97.org поддерживали реально Польша и Литва. И мы бесконечно благодарны им за эту помощь и возможность работать. Но к сожалению, эта помощь не может покрыть полностью наши расходы. Из-за блокировки сайта в Беларуси и России мы также в значительной степени лишились возможности самофинансирования.

Бюджет сайта и без того крайне ограничен. Зарплаты у журналистов небольшие, нам едва хватает средств на аренду жилья в Варшаве и элементарные нужды. И вообще, сайт «Хартии-97» - это не место для заработка. Это скорее, миссия и попытка что-то сделать, что-то изменить в своей стране.

Когда в январе началась блокировка сайта Charter97.org, мы предупреждали, что атака продолжится и пострадают все остальные независимые СМИ в Беларуси. К сожалению, многие не поверили, посчитав, что, возможно, пронесет. Не пронесло. Из-за отсутствия журналистской солидарности внутри страны власти перешли к полной зачистке информационного поля: были приняты драконовские поправки в закон о СМИ, стали массово преследовать фрилансеров, в редакциях и квартирах даже «умеренных» журналистов прошли погромы и обыски, возбуждены новые уголовные дела против редакторов и блогеров, последние независимые газеты стали забрасывать судебными исками.

С «Хартией-97» не могут расправиться, как с журналистами внутри страны, поэтому диктатура использует все свои возможности и агентов влияния, чтобы задушить финансово белорусские СМИ, работающие из-за рубежа.

Сегодня из-за резкого сокращения финансирования работа сайта Сharter97.org находится под угрозой. И это при том, что «Хартия-97» является лидером среди белорусских независимых медиа и имеет огромную аудиторию в Беларуси, регионе и мире. Если сегодня не спасти наш с вами сайт, то я уверена, что завтра прекратится полностью даже та небольшая поддержка независимым медиа в Беларуси, которая пока еще имеет место. А то, что такие планы есть, я уверена. Недавно меня потрясло, что в формуляре заявки одного западного фонда появился вопрос: «Как к вашему проекту отнесутся центральные и местные власти?». То есть, фонды, поддерживающие демократию, спрашивают у диктаторских властей разрешения на помощь независимым СМИ.

В связи со сложной финансовой ситуацией мы вынуждены обратиться за помощью к вам, дорогие читатели.

Конечно, мы будем продолжать стучаться во все двери, просить помощи, объяснять насколько важна для Беларуси свободная информация. Но в первую очередь независимые медиа нужны самим белорусам.

Я понимаю, что ситуация сложная сегодня у всех. Но изменить ее мы можем только если будем вместе. На протяжении 20 лет своим приоретом сайт ставил освещение проблем белорусских граждан - политических заключенных, репрессированных, несправедливо уволенных, обделенных и униженных властями людей.

Если белорусы не будут поддерживать свои медиа, то будут читать чужие.

Мы будем благодарны за любую финансовую и техническую помощь.

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Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org