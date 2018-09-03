Лидчане сдают жилье гостям фестиваля LIDBEER в 10 раз дороже, чем обычно 3 3.09.2018, 17:09

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Фото: onliner.by

Так, дом в центре Лиды на сутки будет стоит примерно 120−150 долларов.

Снять однокомнатную квартиру на сутки в Лиде обычно можно за 10−12 долларов в эквиваленте. Двухкомнатная обойдется ненамного дороже. Однако уже за две недели до фестиваля LIDBEER, который пройдет в райцентре 8−9 сентября, найти жилье за эту цену проблематично. В то же время есть масса других предложений: лидчане предлагают туристам квартиры раз в 10 дороже обычной стоимости, пишет tut.by.

— Что вы, уже все давно сдано, — смеется один из предпринимателей, который занимается в Лиде сдачей квартир на сутки. По словам мужчины, жилье на эти даты гости фестиваля разобрали еще несколько недель назад. Найти что-то по адекватным ценам не получится. И правда, ответ один и тот же: «Все занято». Видно, что предприниматели уже устали от вопросов спохватившихся потенциальных клиентов.

Зато в лидских группах в социальных сетях достаточно предложений. Правда, сдают жилье раз в 10 дороже, чем обычно.

Так, дом в центре Лиды на сутки будет стоит примерно 120−150 долларов. Окончательная цена зависит от количества постояльцев.

Еще одно предложение — трехкомнатный дом недалеко от центра. Цена — 25 рублей с человека за сутки.

Еще один дом в черте города предлагают за 200 долларов в сутки. Есть четыре спальных места, но «могут организовать еще несколько».

— Мы уже сдали несколько комнат в нашем доме. Но можем поискать вам жилье по соседям, — отвечает хозяйка одного из домов на вопрос, свободно ли жилье на следующие выходные. Женщина признается: домочадцы готовы на три дня потесниться. Зато за три комнаты в фестивальные выходные лидчанка планирует получить 400 рублей. Говорит, к ним приезжает компания минчан, которая забронировала спальные места еще неделю назад.

Помимо домов, лидчане предлагают на сутки квартиры.

Просторная однокомнатная квартира в одной из новостроек райцентра в пяти минутах езды от центра обойдется в 200 рублей за три дня. Заселяться можно уже 7 сентября. В квартире, по словам хозяйки, три спальных места, а также есть все необходимое для комфортного проживания. Четырехкомнатную квартиру, где есть 8 спальных мест, сдают за 200 долларов.

Можно найти и предложения подешевле. Однокомнатные квартиры в спальных районах Лиды сдают на сутки по 100 рублей. Правда, за такую стоимость такое жилье расхватывают, как горячие пирожки.

Сдают лидчане и комнаты. Стоимость — от 25 рублей до 25 долларов в эквиваленте за койко-место .

В гостиницах районного центра тоже нет свободных мест. Правда, в агроусадьбах около Лиды можно еще найти свободные комнаты. Например, в 18 километрах от Лиды в деревне Бискупцы в агротуристическом комплексе Ecousadba Alba Ruthenia остался «стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями». На сайте booking.com его можно забронировать за 125 белорусских рублей в сутки.

Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER («Лидбир») 2018 пройдет в Лиде в четвертый раз. Гостей ждут фудкорт, активности и квесты, выступления уличных артистов, а также гала-концерт На главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: «ЧуVство Полета», Nizkiz, «Animal Джаz», «Воплі Відоплясова». Хедлайнером концерта станет группировка «Ленинград».

Вход на фестиваль свободный. Стоимость билетов на площадку гала-концерта с 27 августа — 30 белорусских рублей.

Кстати, на фестивале будет организован палаточный лагерь с возможностью арендовать палатки и туристическое оборудование. Он будет разбит в пешей доступности от места проведения фестиваля, территория огорожена.

Так, двухместную палатку можно будет взять в аренду за 14 белорусских рублей, трехместную — за 18, а спальник будет стоит 5 рублей в сутки. Туристическое оборудование надо бронировать заранее.