Диетологи назвали лучший завтрак для быстрого похудения 6.09.2018, 8:34

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Исследования ученых показывают, что этот рецепт также улучшит общее состояние здоровья.

Диетологи рекомендуют начинать свой день с овсянки, поскольку овес богат антиоксидантами, которые имеют противовоспалительные свойства, клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует очищению организма от шлаков и токсинов, а также витаминами и минералами, пишет 24apteka.com.ua.

Исследования ученых показывают, что регулярное употребление овсянки уменьшает воспаление печени и помогает избавиться от лишнего веса.

Эта крупа снижает количество висцерального жира (превышение его нормы в организме приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, варикозному расширению вен, нарушению гормонального фона и обмена веществ, ускоряет процессы старения).

Употребление овсянки является также хорошей профилактикой сахарного диабета, поскольку эта крупа обладает свойством снижать уровень глюкозы в крови.

Чтобы сделать овсяную кашу более питательной и вкусной, добавьте в нее немного сливочного масла, корицы, сухофруктов, свежих ягод или орехов.