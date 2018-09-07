61 год назад родился Виктор Гончар 3 7.09.2018, 9:40

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Виктор Гончар

Уже 19 лет о судьбе политика ничего не известно.

61 год назад родился Виктор Гончар - белоруский политик, один из лидеров оппозиции, в причастности к похищению которого обвиняются белорусские власти. 19 лет о его судьбе ничего не известно, сообщает телеграм-канал «Баста».

Виктор Гончар родился 7 сентября 1958 года в посёлке Радичево Слуцкого района Минской области. Окончил Белорусский государственный университет, юрист.

Депутат Верховного Совета Беларуси 12 и 13 созыва, вице-премьер, генеральный секретарь Экономического суда СНГ.

Был назначен председателем Центральной избирательной комиссии. Активно выступал против расширения полномочий Лукашенко в ходе ноябрьского референдума 1996 года. Отказался признать результаты этого референдума. В результате лишился своего поста и был заменён сторонницей Лукашенко Лидией Ермошиной.

Возглавил альтернативный Центризбирком во время альтернативных президентских выборов 1999 года. 21 июля 1999 года депутатами Верховного Совета Республики Беларусь 13 созыва избран и. о. председателя Верховного Совета Республики Беларусь 13 созыва вместо Семёна Шарецкого, который был признан и. о. президента.

16 сентября 1999 года Виктор Гончар бесследно пропал в Минске. Вместе со своим другом, бизнесменом Анатолием Красовским Гончар возвращался поздним вечером домой после посещения бани. Чуть позже на предполагаемом месте похищения — улице Фабричной — были найдены осколки стекла автомобиля и кровь похищенных.

5 декабря 2002 года суд Советского района Минска признал Гончара отсутствующим без вести. Прокуратура Минска приостановила расследование уголовных дел по факту его исчезновения.

Международное сообщество считает, что к похищению Виктора Гончара и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.