Международные профсоюзы - Федерике Могерини: На белорусские власти нужно оказать давление 2 7.09.2018, 10:33

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Дело профсоюзов» создает опасный прецедент для преследований в Беларуси.

Глобальный профсоюз IndustriALL, Международная конфедерация профсоюзов (МКП), Европейский профсоюз IndustriAll и Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) обратились к Верховному комиссару Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Praca-by.info приводит полный текст обращения.

НЕПРАВОСУДНЫЙ ПРИГОВОР ГЕННАДИЮ ФЕДЫНИЧУ И ИГОРЮ КОМЛИКУ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ

Уважаемый Верховный комиссар г-жа Могерини!

Мы обращаемся к Вам от имени Глобального профсоюза IndustriALL, Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейского профсоюза IndustriAll и Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП), чтобы выразить наши глубокую обеспокоенность и возмущение в связи с недавними судебными слушаниями и приговорами, вынесенными в Минске, Беларусь, лидерам Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП), Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

Судебный процесс по так называемому «делу профсоюзов» продолжался 13 дней. Мы хотим сообщить Вам, что на протяжении всего суда, по словам адвокатов и наблюдателей от IndustriALL, а также других свидетелей судебного процесса, в деле не было представлено никаких достоверных или законно полученных доказательств.

Тем не менее, Советский районный суд Минска признал обоих профсоюзных лидеров виновными в уклонении от уплаты налогов, наложил на них штраф в размере 47 560 BYN (~ 20 000 евро), четырехлетнее ограничение свободы с отложенным лишением свободы и запрет занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Организации IndustriALL, МКП, Европейский союз IndustriAll и ЕКП решительно осуждают это решение суда, которое было политически мотивировано. Мы считаем, что судебное решение стремится оказать давление на руководство профсоюза, чтобы подорвать его деятельность и прекратить его активное участие в жизни общества.

Таким образом, приговор, вынесенный судом Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, является нарушением прав человека и свободы ассоциаций; он противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Беларуси.

К сожалению, этот приговор создает опасный прецедент для преследования по сфабрикованным основаниям любой профсоюзной организации и ее лидеров, занимающихся в Республике Беларусь защитой социально-экономических интересов трудящихся.

Кроме того, организации IndustriALL, МКП, Европейский союз IndustriAll и ЕКП считают неприемлемым, что в ходе судебного процесса постоянно делались ссылки на сотрудничество профсоюза РЭП с иностранными и международными профсоюзами. Прокуроры представили этот факт, и судья принял его во внимание в качестве дополнительного доказательства вины руководителей профсоюзов.

В соответствии со статьями 5 и 6 Конвенции 87 МОТ «О свободе ассоциаций и защите права на организацию», ратифицированной Республикой Беларусь, правительство не имеет права вмешиваться в осуществление прав организаций работников на вступление в международные организации, частью деятельности которых является оплата членских взносов или получение международной финансовой помощи.

Вследствие этого незаконное использование судебной системы и последовавший за этим приговор суда представляют собой явное вмешательство во внутренние дела профсоюзов, что является серьезным нарушением Конвенции 87 МОТ.

Если приговор останется в силе, и в свете сурового ограничения свободы, что негативно скажется на нормальных условиях труда и жизни обоих лидеров, мы считаем г-на Федынича и г-на Комлика политическими заключенными. Наличие в стране политических заключенных является вопиющим нарушением недавнего обязательства Беларуси по отношению к Европейскому союзу.

Кроме того, мы считаем, что другие независимые профсоюзы и их лидеры могут пострадать от этой новой волны криминализации профсоюзной деятельности, поскольку во время судебного процесса было заявлено, что собранные материалы расследования послужат основой для отдельно выделенного следствия. Последнее, несомненно, приведет к новой волне репрессий против независимых профсоюзов.

Организации IndustriALL и МКП обратились к руководству страны с просьбой немедленно пересмотреть приговор Геннадию Федыничу и Игорю Комлику и потребовали полного и безоговорочного их оправдания.

Однако, основываясь на нашем предыдущем опыте, белорусские власти при правлении Лукашенко никогда не были среди самых горячих сторонников прав человека и профсоюзов. Поэтому для того чтобы заставить их пересмотреть этот несправедливый приговор, необходимо оказывать на них давление со стороны Евросоюза, особенно принимая во внимание то, что Евросоюз является вторым по значимости торговым партнером Беларуси.

Поэтому мы призываем Вас поднять вопрос о политических заключенных в Беларуси при Ваших контактах с властями Беларуси, а также призвать Евросоюз поддержать наше требование пересмотра приговора и полного и безоговорочного оправдания Геннадия Федынича и Игоря Комлика.