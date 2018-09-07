Мэр Парижа предлагает присвоить Олегу Сенцову звание почетного гражданина 3 7.09.2018, 18:14

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинский режиссер голодает уже 117 дней.

Мэр Парижа Анн Идальго на следующей сессии городского совета предложит предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина.

Об этом Идальго написала в Twitter.

"Я предложу на следующем заседании парижского совета предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданин города Парижа", - написала Идальго.

В серии из семи твитов она напомнила, что Сенцов выступал против российской аннексии Крыма и за это был отправлен в Сибирь на 20-летний срок заключения.

Идальго также написала, что Сенцов голодает уже 117 дней с требованием об освобождении всех украинских политзаключенных, содержащихся в России.

"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитание во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", - написала мэр.

Ранее сообщалось, что Олега Сенцова планируют номинировать на соискание премии Сахарова, которую вручает Европейский парламент.