Мэр Парижа предлагает присвоить Олегу Сенцову звание почетного гражданина

Мэр Парижа предлагает присвоить Олегу Сенцову звание почетного гражданина3
- 7.09.2018, 18:14
Украинский режиссер голодает уже 117 дней.
Мэр Парижа Анн Идальго на следующей сессии городского совета предложит предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина.
Об этом Идальго написала в Twitter.
"Я предложу на следующем заседании парижского совета предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданин города Парижа", - написала Идальго.
Je proposerai au prochain #ConseildeParis d’élever le cinéaste ukrainien #OlegSentsov au rang de Citoyen d’honneur de la Ville de Paris. #FreeSentsov pic.twitter.com/9wIii6C2hl— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 сентября 2018 г.
В серии из семи твитов она напомнила, что Сенцов выступал против российской аннексии Крыма и за это был отправлен в Сибирь на 20-летний срок заключения.
Идальго также написала, что Сенцов голодает уже 117 дней с требованием об освобождении всех украинских политзаключенных, содержащихся в России.
"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитание во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", - написала мэр.
Ранее сообщалось, что Олега Сенцова планируют номинировать на соискание премии Сахарова, которую вручает Европейский парламент.