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«Баста»: Независимая церковь возможна лишь в свободной стране

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  • 10.01.2019, 14:48
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Автокефальная Белорусская православная церковь будет создана только после смены власти.

Опросы о предоставлении независимости Белорусской православной церкви проводили не только в минских пабликах в соцсетях, пишет телеграм-канал «Баста».

После 7 января, об этом спрашивали и у жителей других областных центров. Большая часть подписчиков высказывается за автокефалию. Многие священники также поддерживают создание независимой БПЦ — информация об этом не раз проскальзывала в СМИ. Но не стоит ждать автокефалии при оккупационном режиме.

Лукашенко никогда не пойдет на это, как и не сделает ни одного реального шага для уменьшения зависимости от Москвы. Независимая церковь возможна лишь в свободной стране. Она будет создана только после смены власти в стране.


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