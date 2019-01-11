Белорусские власти высылают многодетного украинца 11.01.2019, 13:27

Сяргей Працэнка (справа) і Андрэй Стрыжак

За него вступился независимый профсоюз РЭП.

40-летний украинец Сергей Проценко десять лет живет в Беларуси. Он женился на жительницей Буда-Кошелево. Семья воспитывает троих детей, которым два, четыре и девять лет, пишет гомельская «Весна».

В октябре 2018 года Буда-Кошелевский РОВД принял решение о выдворении Сергея из Беларуси на три года - за административное правонарушение. Мужчину выпившим на улице задержала милиция. Это и стало поводом для его высылки.

Решение о «высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественной безопасности» принял Буда-Кошелевский РОВД. Жалоба в областную милицию не принесла плодов. Суд Буда-Кошелевского района оставил решение милиции в силе.

Сергей Проценко обратился за юридической помощью в Гомельское представительство правозащитного центра «Вясна». Совместно с независимым профсоюзом РЭП правозащитники подготовили жалобу в Гомельский областной суд. Украинец вступил в профсоюз РЭП.

Жалобу в Гомельском областном суде в Апелляционном порядке рассматривала коллегия под представительством судьи Валентины Лукашенко.

«Хотел бы остаться в Беларуси с семьей»

Сергей Проценко объяснил на заседании, что обычно не злоупотребляет алкоголем, раскаивается в своем правонарушении. Он обращал внимание суда, что имеет в Беларуси постоянную работу (грузчиком на мясокомбинате), жилье, жену, маленьких детей, кредиты. В случае высылки жена останется практически без средств к существованию, потому что находится в декретном отпуске и получает только пособие на детей.

«Мне нравится Беларусь, я здесь имею много друзей и хотел бы остаться жить со своей семьей», - говорил на суде Сергей.

Директор мясокомбината, где работает украинец, сам ездил в милицию, чтобы просить оставить хорошего работника, не высылать его.

Представители судебной коллегии обратили внимание, что за 10 лет пребывания в Беларуси Сергей Проценко имел 14 правонарушений. Украинец объяснил, что большая часть правонарушений - отсутствие фликера.

Интересы украинца на суде представлял член совета независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак. В судебных прениях он высказался, что считает такое наказание, как высылка на три года, чрезмерно суровым. Он добавил, что процедура высылки была нарушена - Сергей Проценко не получал сообщения о высылке, а лишь готовoe постановление.

«Сергей Проценко - рядовой житель Беларуси, не асоциальный лицо, не несет угрозы общественной безопасности. Он мало чем отличается от белоруса - имеет семью, жилье, кредит, работу. Дело касается не только его одного, но пяти человек - всей семьи. И если Сергея вышлют, это может иметь серьезные последствия и значительно ухудшить материально состояние семьи, которая может попасть в социально опасное положение.

Если бы закон так сурово относился не только к иностранцам, но и белорусов, то за такое правонарушение, как появление в состоянии алкогольного опьянения, можно было выслать половину Буда-Кошелево, особенно в пятницу вечером», - заявил Андрей Стрижак.

Он просил суд отменить постановление о высылке украинца и руководствоваться при вынесении решения принципами гуманизма.

Суд объявил перерыв до 24 февраля - чтобы разобраться, действительно ли Буда-Кошелевская милиция нарушила процедуру высылки иностранных граждан.

«Буда-Кошелевский РОВД занимает очень деструктивную позицию. Несмотря на то, что дело теперь рассматривалось в апелляционной инстанции, милиция уже прислала Сергею исполнительный лист, что он должен был выехать из Беларуси еще до 20 декабря фактически они его выталкивали из страны, хотя решение суда пока не вступило в силу», - добавил Андрей Стрижак.