«А что, так можно было?»: свежие строительные ляпы 3 11.01.2019, 14:11

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«Шедевры» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта.

А зимой-то у нас хорошо, чистенько. Снег все скрыл — и ямы, и лужи, и разбитые тротуары. Но читатели tut.by о них не забыли, сфотографировали до снегопадов и прислали в рубрику «Доска позора». В подборку попали также «шедевры» строителей, проектировщиков и просто любителей самостоятельного ремонта.

Автор этого фото сообщает, что суровые минские строители укладывают плитку на плиточный клей в 12-градусный мороз у подъезда дома № 26 по улице Прушинских. Его смутила надпись на мешке — «температурный диапазон для работы +5…25 градусов». Как долго продержится плитка?

Экспобел. Что же там, за дверью вверху?

Такая самоделка появилась после капремонта. Фото предоставлено читателем

Минск, Мавра, 52, у 4-го подъезда. Автор фото сообщает, что до капремонта на ливневке стояла заводская чугунная решетка. Вместо нее строители установили что-то самодельное.

Заявку на 115.by рассмотрели, ливневку засыпали песком, самодельную решетку убрали. А на вопрос, где же заводская решетка, ответили — ее в планах капремонта не было.

Фото этой шедевральной детской песочницы прислал поклонник нашей рубрики из Подмосковья. Они так ракетные шахты маскируют?

Попробуйте угадать номера дома в Гомеле после ремонта. Даем подсказку — он находится напротив университета имени Франциска Скорины.

Фонарь уличного освещения возле одного из входов в детский сад № 89 в городе Витебске по проспекту Московский, 80а. Автор фото сообщает, что наклонился он уже давно, но ремонтировать его никто, похоже, не собирается. «Недавно на нем появились поперечные трещины — может упасть, с обрывом проводов». А рядом детский сад.

Минск, проспект Дзержинского, 11, новый дом. Новосел говорит, что долго не могли понять, почему дует из угла комнаты. Но когда сняли гипсокартон, то поняли, что причина в незаделанном примыкании стен к балкам. На видео видно, как сквозняк тушит зажженные спички.

И еще одна минская новостройка на Грушевке. За гипсокартоном, которым были обклеены стены, владелец обнаружил бычки, оставленные строителями. Спрашивается, а зачем надо было гипсокартон снимать? Да потому что за ним «ветер гулял».

Сеница. Дорога к домам 80, 82, 84 по улице Набережной. Жители сообщают, что после дождей все выглядит гораздо хуже. И эту ситуацию они наблюдают уже несколько лет. А местные власти проблемы не видят?

Лепнина, работа мастера.

Подключение газового котла в новом доме. Что не так?

Автор фото поясняет, что котел находится на противоположной стене. Город Дрогичин, улица Шоссейная, 33.

Пешеходные дорожки и подъезд к дому по улице Орловского в Ганцевичах.

Боровляны, улица 40 лет Победы, дорога между зданиями 21 и 23. «На протяжении 5 лет наблюдаю такую картину из окна своего автомобиля», — пишет автор фото.

3-я городская больница Гомеля, хирургическое отделение. Оказывается, потустороннее подключение к розеткам существует.

Сантехник немного накосячил с подключением писсуаров, но все же работает? Улыбайтесь.

А как еще должен выглядеть туалет в строительном магазине?

Плиточник не смог определиться: вертикально даму положить или горизонтально?

Синяя изолента придает дополнительную надежность любым конструкциям.