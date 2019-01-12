Навальный рассказал, как власти ограбят простых россиян в 2019 году 3 12.01.2019, 16:22

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Алексей Навальный

Все это происходит на фоне стремительного падения реальных доходов россиян.

В своём видео представители команды Алексея Навального просто и доступно рассказали об источниках усиления финансовой нагрузки граждан России, не получивших такой широкой огласки, как пенсионная реформа, пишет rusmonitor.com.

В частности, был назван ряд причин, стимулирующих стабильное увеличение цен в 2019 году:

• Рост налога на дополнительную стоимость с 18% до 20%;

• Увеличение акцизных сборов на топливо;

• Слабеющий курс национальной валюты;

• Инфляция.

Рост НДС приведёт к увеличению стоимости продуктов питания, в среднем, на 17%. Согласно официальным данным, усреднённые ежемесячные траты на питание одного члена семьи в 2018 году составляли 6151 рубль, в 2019 – уже 7196 рублей.

Кроме того, стоимость медикаментов, особенно наиболее востребованных, возрастёт на 10-15%, а услуг ЖКХ – с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – ещё на 2,4%. Также появится новый налог на мусор. Практически все операторы мобильной связи уведомили клиентов о росте тарифов.

Рост акциза на топливо вызовет рост его цены на 7-10%, что отразится не только на водителях, но и на всех сферах жизни, связанных с перевозками и доставкой. Сильнее всего это скажется на ОСАГО: по данным Росстата стоимость обязательно страховки увеличится на 15-20% и составит около 7 тысяч рублей. Не стоит забывать и росте цен на проезд в общественном транспорте: так в Москве поездка в метро подорожала на 5,1%, то есть примерно на 2 рубля по самому популярному тарифу.

Всё это происходит на фоне стремительного падения реальных доходов населения – ещё в ноябре 2018 они снизились на 2,9%. Прошлый год многим казался непростым, но текущий явно год может оставить россиян, особенно простых людей в прямом смысле без копейки и еле сводящих концы с концами, особенно, если принимать во внимание существенный рост налогов и акцизов.