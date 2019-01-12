Взрыв в центре Парижа: что произошло?1
- 12.01.2019, 16:57
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Вследствие взрыва погибли двое пожарных, десятки человек пострадали.
Французские власти уточнили информацию о пострадавших в результате взрыва в булочной в центре Парижа. Сообщается, что погибли двое пожарных, сообщает BBC.
Еще 47 человек пострадали, 10 из них - серьезно, цитирует французскую прокуратуру Франс пресс. Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.
Мощный взрыв прогремел в субботу утром в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар.
Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа.
Полиция города призвала людей воздержаться от посещения района, в котором случился инцидент, чтобы не мешать работе служб экстренной помощи.
Что произошло?
Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва еще была закрыта, пишет газета Le Parisien.
Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для ее устранения, когда случился взрыв.
Оказавшаяся на месте происшествия журналист Эмили Молли рассказала о том, что там происходило.
Just heard a huge explosion and shattering glass in paris #acteIX #GiletsJaunes— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
Разрушения в нескольких кварталах из-за взрыва на Рю-де-Тревиз.
Местный житель по имени Киллиан спал, когда взрывной волной выбило окна в его квартире. По его словам, все, кто был в тот момент в здании, спустились вниз. Он говорит, что слышал громкие крики.
Взрывом разрушило театр, рассказал Киллиан в интервью французскому телеканалу BFMTV.
Администратор гостиницы Diva Hotel Пола Наги сообщила Le Parisien, что услышала сильный взрыв, который выбил все окна в здании.
По ее словам, постояльцев заверили, что это не теракт.