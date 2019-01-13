Фотофакт: Белоруска припарковалась так, что разозлила весь двор 9 13.01.2019, 13:39

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Приключения девушки-водителя закончились скандалом.

Вообще-то, минчан трудно чем-то удивить, в особенности если это касается парковки во дворе. Они видели все: автомобили, припаркованные на детских площадках, на тротуарах, вплотную к двери подъезда. Но вчера вечером девушка, приехавшая на Nissan во двор по улице Янки Брыля, разозлила не одного жильца с активной жизненной позицией, а сразу несколько человек. Причем разозлила серьезно: люди вызвали ГАИ и не дали машине уехать, пока инспекторы не прибыли на место.

О произошедшем корреспонденту Onliner рассказала читательница.

— Наверное, это претендент в номинации «Парковка года». Фото сделано вчера в 22:05 на улице Янки Брыля. Это пешеходная дорожка между домами №9 и 3, — рассказала она.

Дело вот в чем: некоторые могут закрыть глаза на автомобиль, припаркованный на тротуаре, если он особо не мешает пешеходам. Но отнимать тротуар у пеших участников дорожного движения, перегораживая от края до края автомобилем, — это перебор. Совсем недавно была схожая история возле дома «У Троицкого».

Nissan как раз занял всю ширину тротуара: ни с коляской, ни без коляски не пройти — только по сугробу.

— Мы сфотографировали машину, вызвали ГАИ, пошли домой. Инспекторы перезванивали, задавали уточняющие вопросы. Затем из окна видели, что во дворе к машине подошли и другие неравнодушные соседи, — сказала наша читательница.

По ее словам, Nissan находился с той стороны, где даже въезда во двор нет — пешеходная зона и все. Поэтому возникло предположение, что машина и въехала во двор по тротуару, самым коротким путем.

— Во дворе машины, бывает, паркуются со стороны подъездов. Но на это никто внимания не обращает: они в целом никому не мешает. Мы сами автомобилисты, и сами вчера искали место, где припарковаться. Его можно было найти — было бы желание. Да, во дворе все было занято, но за домом есть парковка — там мы нашли места, — отметила собеседница.

Вскоре возле Nissan появилась девушка, как предполагается, водитель машины.

— Похоже, она собиралась уехать, но соседи во дворе стали на пути машины и не дали водителю этого сделать до прибытия ГАИ. Я видела ситуацию с балкона: девушка из Nissan плакала, наверное, происходящее ее испугало. Хотя, если вдуматься, ведь ничего такого не произошло: она нарушила правила, ее привлекут к ответственности. В конце концов, на место приехал ее знакомый мужчина. Он сел за руль Nissan, а девушка уехала из двора уже на пассажирском сиденье, — рассказала читательница.