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На МКАД машина ГАИ задела два авто и ударилась в ограждение

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  • 13.01.2019, 16:46
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ФОто: onliner.by

Серьезная авария произошла на внешнем кольце МКАД.

Еще одно происшествие на кольцевой. По словам очевидцев, серьезная авария произошла на внешнем кольце МКАД. «За Заценью замес, летевшую машину ГАИ занесло, развернуло, по пути он зацепил две машины и ударился в ограждение», — написал в Twitter пользователь с ником @romann83.

ДТП случилось около 13:40. В настоящее время на этом участке МКАД затруднено движение — затор растянулся примерно на полтора километра. О пострадавших пока не сообщается, передает onliner.by.


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