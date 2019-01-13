Агент Милевского: По составу у брестского «Динамо» нет конкурентов в чемпионате 3 13.01.2019, 17:10

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По словам Александра Панкова, Брест сильнее даже БАТЭ.

Агент нападающего Артема Милевского Александр Панков оценил состав брестского «Динамо», передает «Трибуна».

– Вообще, сейчас в Бресте собралась, пожалуй, самая сильная команда за всю историю. У «Динамо» такой потенциал! Впереди Лаптев, Милевский, Савицкий, дай Бог останется Нехайчик. В опорной зоне – Кисляк, Нойок, Осучукву...

– Очевидно, перед командой в этом году ставятся только чемпионские задачи.

– Руководство еще официально не озвучивало задачи на сезон, но не думаю, что в Беларуси такие глупые люди, которые не понимают для чего собирается такая команда. По составу у «Динамо» нет конкурентов в чемпионате. В плане комплектации Брест сильнее даже БАТЭ, который покинуло немало футболистов.

Понятно, на их место придут другие, но ребятам нужно будет сыграться, а «Динамо» уже сыграно. Плюс, Артем быстро вольется в команду. Мне бы очень хотелось, чтобы Брест выиграл чемпионат и прервал гегемонию БАТЭ. Сейчас для этого самые большие шансы, – заявил Панков.