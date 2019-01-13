Сотни брестчан вышли на протест против аккумуляторного завода 1 13.01.2019, 18:06

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Около 200 человек пришли на традиционную воскресную акцию на центральную площадь Бреста.

На этот раз к участникам во второй раз присоединились Дед Мороз и Снегурочка. В роли Деда Мороза выступает местный активист Виталий Козак. Отметим, что попытка оказаться на площади перед самым новым годом закончилась для него задержанием, передает «Белсат».

Брестчане опять вышли на площадь, чтобы обсудить новости об аккумуляторном заводе

К участникам протеста во второй раз присоединились Дед Мороз и Снегурочка

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Участники акции обсуждали последние новости, в частности, то, что проект завода отозвали на новую экологическую экспертизу, но активистам его покажут при положительном заключении государственной экологической экспертизы. Активисты считают, что закон нарушается в очередной раз, так как разработчик обязан предоставлять гражданам и юридическим лицам возможность ознакомиться с документацией, которую направляют на государственную экологическую экспертизу. Главное же достижение брестчан – аккумуляторный завод не запущен.

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Напомним, с 25 февраля 2018 года брестчане выходят на главную площадь города, где кормят голубей и обсуждают последние новости, связанные с возможным запуском аккумуляторного завода недалеко от Бреста.

Старт производства предприятия был запланирован сначала на август, потом на конец года. Но до сегодняшнего момента завод не открыт. Обращение против строительства подписали 40 тысяч брестчан. На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.