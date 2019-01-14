Какой утренний кофе пьют в разных странах мира 14.01.2019, 9:09

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У каждого народа есть свой секрет приготовления.

Миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашки бодрящего кофе или кофейного напитка. И в каждой стране есть свои секреты его приготовления, пишет pikabu.ru.

Вьетнам: Яичный кофе

В основе рецепта — яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.

Финляндия: Лапландский кофе

В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.

Италия: Эспрессо по-римски

Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «расплющить» ложечкой о стенки или дно чашки.

Аргентина: Лагрима

В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.

Испания: Бонбон

Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.

Марокко: Кофе со специями

Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается… действительно сильный напиток.

Гонконг: Кофе с чаем

Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.

Греция: Фраппе

Кофе, мороженое, сгущенное молоко и ледяная вода — вот ингредиенты вкусного frappé.

Германия: Фарисей

Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок «скрывается» приличная порция рома в кофе.

Сенегал Тоуба

Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

Турция: Кофе с чесноком и медом

Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».

Ямайка: Кофе с апельсином

Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.

США: Мокачино, кофе с шоколадом

Mокaчинo – это кофейный напитoк, в cocтaв кoтopoгo входят кофе эспpecco, молoкo и гоpячий шoкoлaд. Родина мокачино – Северная Америка, где напиток специально делали для людей, которым не нравился насыщенный вкус крепкого эспрессо

Индия: Кофе масала

Помимо кофе, в его состав входит кардамон, смесь перцев, корица, молоко и сахар.

Кофе, шоколад и мороженое.

Необычную подачу кофе придумал Дэйн Левинрэйд - бариста из Южной Африки. Вафельные рожки покрыты изнутри смесью из четырёх видов шоколада, с различным процентным содержанием какао. Чтобы успеть насладиться кофе, у вас есть 10 минут, после чего шоколад начнет таять, а рожек распадаться.