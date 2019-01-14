Какой утренний кофе пьют в разных странах мира
- 14.01.2019, 9:09
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У каждого народа есть свой секрет приготовления.
Миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашки бодрящего кофе или кофейного напитка. И в каждой стране есть свои секреты его приготовления, пишет pikabu.ru.
Вьетнам: Яичный кофе
В основе рецепта — яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.
Финляндия: Лапландский кофе
В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.
Италия: Эспрессо по-римски
Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «расплющить» ложечкой о стенки или дно чашки.
Аргентина: Лагрима
В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.
Испания: Бонбон
Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.
Марокко: Кофе со специями
Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается… действительно сильный напиток.
Гонконг: Кофе с чаем
Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.
Греция: Фраппе
Кофе, мороженое, сгущенное молоко и ледяная вода — вот ингредиенты вкусного frappé.
Германия: Фарисей
Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок «скрывается» приличная порция рома в кофе.
Сенегал Тоуба
Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.
Турция: Кофе с чесноком и медом
Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».
Ямайка: Кофе с апельсином
Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.
США: Мокачино, кофе с шоколадом
Mокaчинo – это кофейный напитoк, в cocтaв кoтopoгo входят кофе эспpecco, молoкo и гоpячий шoкoлaд. Родина мокачино – Северная Америка, где напиток специально делали для людей, которым не нравился насыщенный вкус крепкого эспрессо
Индия: Кофе масала
Помимо кофе, в его состав входит кардамон, смесь перцев, корица, молоко и сахар.
Кофе, шоколад и мороженое.
Необычную подачу кофе придумал Дэйн Левинрэйд - бариста из Южной Африки. Вафельные рожки покрыты изнутри смесью из четырёх видов шоколада, с различным процентным содержанием какао. Чтобы успеть насладиться кофе, у вас есть 10 минут, после чего шоколад начнет таять, а рожек распадаться.