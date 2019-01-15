Женщина с флагом 2 15.01.2019, 11:09

1,586

История знаменитой фотографии.

В рамках новой рубрики «История одного фото» «Салiдарнасць» знакомит вас с фотографией, которая горячей весной 2006-го не оставила равнодушными тысячи белорусов.

25 марта 2006-го. Плошчу, простоявшую на Октябрьской несколько дней, уже разогнали, бросив в изоляторы сотни человек. Но тысячи белорусов снова собрались в центре Минска. Среди них была Нина Багинская.

Фото Евгения Отцецкого

С бело-красно-белым флагом в руках перед милицейским оцеплением на фоне собора в Верхнем городе она и попала в кадр, ставший символом той весны. Кадром, который разлетелся по интернету и очень скоро зажил собственной жизнью.

Покойный политолог Виталь Силицкий охарактеризовал Плошчу-2006, как начало революции духа. Как попытку активного меньшинства заявить свои права на свободу и достоинство. Он отмечал особую роль в том противостоянии национальных символов. Наверное, в этом кроется одна из причин популярности фото женщины с флагом.

Автор фото Евгений Отцецкий (справа) с Ниной Багинской. Фото facebook.com/xander.yashnikov

Вот что о фото рассказывает его автор, минский фотограф, преподаватель фотошколы ФШ1 Евгений Отцецкий:

— Этот снимок я сделал в 2006-м году. Это был Дзень Волi — в тот день на праздничное шествие на улицу вышло много людей. В один момент я заметил перед собой выразительную женщину с флагом, она фотографировалась с кем-то из прохожих на фоне собора.

Все произошло буквально через несколько секунд: она начала разворачиваться, флаг занял идеальную позицию, все лишние для сюжета люди успели выйти из кадра, а на фоне прорисовались милиция и собор.

Нина Багинская с легендарным уже снимком. Фото Радыё Свабода

Как сложилась судьба героини фото? Нина Багинская продолжает выходить на улицу с флагом. Ее можно увидеть в общей колонне демонстрантов, среди защитников Куропат, а также на одиночных пикетах, на которые бескомпромиссная активистка выходит с плакатами.