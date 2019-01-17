Певел Северинец: Жители Сухарево объединились против властей 2 17.01.2019, 8:10

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Скриншот belsat.eu

Чиновникам не удалось столкнуть между собой верующих и жителей микрорайона.

В Минске прошли общественные обсуждения относительно постройки школы и бассейна на месте протестантской церкви «Новая жизнь», расположенной в столичном микрорайоне Сухарево, сообщает «Белсат».

Это уже вторая попытка отобрать у верующих здание церкви. В 2006 году столичные власти пытались конфисковать молитвенный дом, но тогда прихожане смогли его коллективно отстоять. На этот раз речь идет не просто о конфискации здания, а о плане по уплотнению застройки в микрорайоне. Рядом планируют построить многоэтажки, а собственно на месте церкви школу с бассейном. По словам сопредседателя партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца, таким образом столичные власти хотят столкнуть между собой верующих и местных жителей.

Павел Северинец, сопредседатель партии БХД:

«Общественные слушания прошли при заполненном зале. Властям не удалось столкнуть между собой верующих и жителей микрорайона. Практически все присутствующие выступили против этого плана по уплотнению и уничтожению церкви «Новая жизнь». Мы даже проводили голосование, и по результатам получилось, что абсолютное большинство людей выступили против уплотнения. Но власти не слышат. Говорят, чтобы люди писали обращения, и только тогда они будут реагировать. Мы высказали свое мнение, и горожане поддержали нас и сохранение церкви. […] Мы намерены провести массовые обращения граждан к чиновникам. Ведется сбор подписей. Мы используем все возможные законные возможности для того, чтобы защитить себя и интересы граждан. […]

Это какая-то вакханалия. Я не могу понять, зачем властям уничтожать церковь. В итоге же получается, что подставляют Лукашенко, ведь люди возмущены. А во-вторых, речь идет о больших деньгах, ведь здесь планируют построить многоэтажные дома. Видимо, есть какие-то откаты и личный интерес каких-то чиновников, которые идут вразрез с интересами и мнениям граждан».