Павел Северинец: Начинается история победы 12 17.01.2019, 13:29

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Павел Северинец

Кампания по «выборам» президента будет решающей.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, комментируя свое участие в политической кампании по «выборам» президента Беларуси.

- БХД выбрала вас в качестве возможного единого лидера правоцентристской коалиции на этих «выборах», но вам еще предстоит побороться с другими претендентами на праймериз. Как это будет происходить?

- Сразу хочу сказать: настоящих выборов в Беларуси нет уже 25 лет. Вместо это организовывается избирательный спектакль, с помощью которого Лукашенко хочет показать, что к нас в стране якобы есть «демократия» и руководителей «выбирают».

При этом большинство белорусов видят, что это не так: у нас нет ни демократических выборов, ни свободной конкуренции в политике и экономике.

Мы с коллегами по правоцентристской коалиции решили провести праймериз, чтобы определить единого лидера на время ближайшей политической кампании.

Это не означает автоматически, что мы выдвигаем кандидата в президенты. Единый лидер может быть как лидером участия, так и лидером бойкота и массовых протестов – все зависит от того, как будет складываться ситуация.

Мое личное мнение: участие в «выборах» имеет смысл, если мы оказываемся в ситуации форс-мажора.

- Какие ситуации вы относите к форс-мажорным?

- Это ситуации, когда, например, начинает открыто вмешиваться Россия, или если у Лукашенко сильно пошатнулось здоровье, или начинается дворцовый переворот, или массовые народные протесты. Тогда оппозиции нужен единый сильный лидер, который готов взять на себя ответственность и говорить от имени белорусского народа.

Именно поэтому мы в течение нескольких месяцев в этом году будем проводить рейды по регионам, выступления в Минске, чтобы люди увидели нескольких претендентов и смогли проголосовать за человека, которого они считают свои лидером.

Праймериз будут реальными и настоящими выборами – абсолютно прозрачными, в отличие от того, что делает Лидия Ермошина. И я думаю, что этот интерес людей к выборам единого демократического лидера должен поднять определенную политическую волну.

Это все будет сопровождаться интернет-голосованием, выступлениями в СМИ, активностью в соцсетях. Таким образом, праймериз станут частью той политической «вакханалии», которой так испугался Лукашенко.

- Сегодня Белорусский национальный Конгресс может назвать своего единого претендента на кандидата в президенты Беларуси. Как вы видите свое взаимодействие с единым лидером от БНК?

- Думаю, что во-первых правоцентристская коалиция пригласит к участию в праймериз всех – в том числе и того человека, которого выберет БНК.

А если БНК примет решение вести кампанию самостоятельно, то уже избранный на праймериз единый лидер правоцентристов будет вести переговоры, чтобы эта кампания была скоординированной. В идеале – вообще совместной, но как минимум – скоординированной.

Потому что есть более сильные стороны как у правоцентристcкой коалиции, так и у БНК. И я думаю, что стоит и нужно предусмотреть, чтобы в этой совместной, мощной, альтернативной кампании участвовали и БНК, партия КХП-БНФ, и молодежные организации, и другие демократические силы. Нам нужна всесторонняя координация – начиная от протестных кампаний и до так называемых «выборов», включая и независимое наблюдение за подсчетом голосов.

- Вы – один из претендентов на лидерство в ближайшей политической кампании оппозиции. Почему вы считаете, что избиратель на праймериз и, возможно, на «выборах» должен отдать голос за вас? В чем ваша программа?

- Здесь я должен сказать о семи шагах, которые нужно сделать Беларуси. Это и будет моей программой.

Первое: Беларуси нужно вернуться в правовое поле, к Конституции 1994 года. Потому что Лукашенко страну из правового поля вытолкнул.

Второе: нужно будет создать Временное правительство из представителей демократических партий и организаций, которые победили.

Третий шаг Временного правительства – это дать людям свободу. Это значит: отменить преступные декреты Лукашенко; ликвидировать ограничения, в том числе и для среднего и мелкого бизнеса; отменить контрактную система трудоустройства; вернуть людям отобранный у них пенсионный стаж; отменить позорный «налог для безработных» - все те оплаты, которые следуют из декрета о «тунеядцах»; отменить все штрафы, которые задушили любую инициативу белорусов.

Четвертый пункт: свободные парламентские выборы. Белорусы должны сами избрать своих представителей, их никто не имеет право назначать.

Пятое: независимые суды и правоохранительные органы. Карательные органы и милицейский произвол, которые мы имеем сейчас, должны быть заменены настоящими правоохранителями.

После этого, шестым пунктом, можно будет начать искоренение коррупции, которая при Лукашенко пропитала всю вертикаль власти. Мы предлагаем бороться с ней законом Линкольна. Это закон, аналог которого есть всех развитых странах и нет ни в одной из стран СНГ. Суть его состоит в том, что человек, который помог доказать факт коррупции, получает 25% от суммы, украденной у государства – как если бы нашел клад. В развитых странах таким образом ежегодно экономят сотни миллиардов долларов бюджетных денег.

Седьмой шаг – это развитое местное самоуправление. Люди сами должны распоряжаться своей жизнью. Решения относительно той или иной территории должны приниматься не в центре, а на том уровне, на котором существует проблема. Для этого нужно создать финансовую базу для децентрализации. БХД предлагает, чтобы треть налогов оставалась на местах (в городе, местечке, деревне – там, где они собираются), еще треть идет в центр повета (это более мелкие административные единицы, чем сегодняшние области), а последняя треть – в центр.

Думаю, что эти короткие семь пунктов могут быть приняты на протяжении нескольких первых месяцев новой власти и кардинально изменят ситуацию в Беларуси.

- Вы сформулировали программу «после победы». Но как сказал когда-то адмирал Колчак: «Мы можем принимать любые постановления, но если не победим – нас просто повесят». А есть у вас «программа победы», которая бы позволила реализовать эти семь пунктов?

- Если в Беларуси возникнет ситуация форс-мажора – повторюсь, что это либо открытое вмешательство России, либо массовые волнения, либо проблемы со здоровьем у Лукашенко, либо дворцовый переворот – у белорусского народа будет только один вариант: выйти всем на Площадь в центре Минска и требовать перемен в стране.

Выход должен быть сделан один раз. Не должно быть бесконечного конвейера выходов, потому что власть расправляется с малочисленными по количеству выступлениями.

Форс-мажор создаст шоковую ситуацию. Люди выходят на Площадь – и после этого начинается история победы.

История победы может быть долгой, как у наших соседей: у поляков, чехов, литовцев, украинцев перемены происходили не сразу, но им предшествовал массовый выход людей, мобилизованных политической кампанией.

Других примеров нет, как нет и показаний к тому, чтобы режим Лукашенко просто так, добровольно, взял и отдал власть. Потому белорусскому народу надо будет сказать свое слово. Нет смысла ждать каких-то героев или сверхъестественных событий, которые придут и всем нам помогут. Надо понимать, что для каждого белоруса это будет личный вызов: если не я – то кто? Выйти – и стоять столько дней или даже месяцев, сколько надо.

Чтобы люди так поднялись, и нужны наши праймериз, которые пробуждают политическую активность. Нужны также и кампании по самым наболевшим проблемам современной Беларуси: это и новый декрет о «тунеядцах», и аккумуляторный завод в Бресте, и экологические проблемы, и уплотнение в Минске.

Если это все удастся объединить – тогда возможны победа и перемены.

- Вы говорите, что белорусскому народу надо будет сказать свое слово. А какие сейчас настроения в народе? Вы, как политик, общаетесь с людьми. Как вы оцениваете ситуацию с протестным потенциалом белорусов?

- Могу точно сказать: белорусы близки к точке кипения. Буквально вчера вечером я побывал на общественном обсуждении уплотнения в минском микрорайоне Сухарево и просто попросил людей, которые против, поднять руки. Весь зал – более 300 человек – как один подняли руки. Ни одной руки «за» план властей не было.

Такого вала возмущения, выплеснутого прямо в лицо власти, я давно не видел. Люди несколько часов подряд чехвостили лукашенковских чиновников в президиуме. И это – в Минске, который режим старается подкармливать и задабривать. Такого возмущения не было со времен маршей рассерженных белорусов в 2017 году.

Одновременно надо понимать, что есть угроза белорусскому суверенитету со стороны России. Никто, кроме белорусского народа, не сможет стать гарантом нашей независимости. И многие люди это понимают.

- Последние президентские «выборы» в Беларуси прошли вяло и малозаметно. Какой, по вашим прогнозам, будет эта политическая кампания?

- Это будет яркая кампания.

Во-первых, она будет проходить после массовых протестов 2017 года. Во-вторых, это будет кампания в условиях угрозы для белорусской независимости. Россия серьезно возьмется за нашу страну – и это серьезно повлияет на ситуацию.

Значительно меньшим у людей будет страх перед выходом на улицы. Прошлые «выборы» проходили сразу после украинской Революции достоинства и люди были несколько ошеломлены тем, что там происходило. Сейчас люди видят все по-другому.

Безусловно, мы молимся за то, чтобы перемены в Беларуси произошли мирно. Это является нашей целью. Но белорусам надо помнить: свобода и независимость не даются просто так. Как минимум, нужно будет готовиться отстоять свои идеалы.

Думаю, что усталость от режима Лукашенко, которая за пять лет с последних «выборов» накопилась еще больше, в любой момент может перехлестнуть через край.