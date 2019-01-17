Франции прописали дебаты 17.01.2019, 13:49

Макрон ищет аргументы против «желтых жилетов».

Президент Франции Эммануэль Макрон дал официальный старт "общенациональному диалогу" в нормандской деревне Гран-Буртерульд недалеко от Руана, сообщает RFI.

Основная цель "народных дебатов" — снизить протестную активность и градус гнева "желтых жилетов".

Визит особой ответственности

Поездка в Нормандию стала первым за месяц "выходом в народ" Эммануэля Макрона. В начале декабря президента освистали в коммуне Ле-Пюи-ан-Веле на юге страны. Сейчас по случаю президентского визита в Гран-Буртерульде — деревне с населением 3500 человек — запретили любые демонстрации и перекрыли въезды.

Несмотря на все меры безопасности, сотне протестующих в желтых жилетах все-таки удалось выйти на улицу. Один из них, Тьерри-Поль Валет, глава ассоциации "Граждане в желтых жилетах" (Citoyens gilets jaunes), приехал из Парижа. Он посетовал в интервью AFP, что шел через лес "как контрабандист" и преодолел четыре полицейских заграждения, чтобы попасть в точку назначения — Гран-Буртерульд, где был дан старт общественным консультациям.

ем временем, в первой половине дня Макрон неожиданно остановился в другой нормандской деревне Гани, где поучаствовал в заседании местного совета, которое проходило за закрытыми дверями, без камер и микрофонов. Журналисты сообщают, что один из муниципальных деятелей — железнодорожник, не согласный с реформой национальной железнодорожной компании (SNCF) — во время заседания выложил на стол желтый жилет.

В ответ Макрон произнес фразу, уже вызвавшую негодование оппозиции: "На людей в тяжелой ситуации надо возложить больше ответственности, потому что среди них есть те, кто ведет себя хорошо, но есть и те, кто делает глупости".

После этого Макрон направился в Гран-Буртерульд, где встретился с 600 нормандскими мэрами в местном спортивном комплексе. Он сделал короткое пятиминутное обращение, подчеркнув, что хочет не произносить длинные речи, а выслушать самих мэров. Но все же обрисовал свое видение причин "желтожилетного" движения.

По мнению президента, таким образом схлестнулись воедино и выплеснулись четыре общественных "разрыва" (или неравенства): социальный, экономический, территориальный и демократический.

Макрон настаивал, что эти разрывы возникли не сегодня и даже не вчера. И процитировал одного из своих предшественников Жака Ширака, который говорил о социальном разрыве еще в 1995 году.

Мэры в свою очередь представили президенту жалобы и предложения, которые жители их коммун оставляли в специальных книгах. Впрочем, ряд французских мэров уверены, что "общенациональные дискуссии" не должны проходить на уровне мэрий, поскольку у местных властей нет полномочий по многим вопросам, которые вынесли на повестку дня.

Какие темы хотят обсуждать французы?

По данным соцопроса компании Elabe, французов больше всего волнуют темы покупательной способности и налогообложения. За ними следуют вопросы социальной справедливости, государственных расходов, пенсий, трудоустройства, иммиграции и экологии.

Что касается предложений французов, самые популярные — лишить привилегий народных избранников, сократить число депутатов и сенаторов и снизить НДС на товары первой необходимости. Более трети опрошенных высказались за восстановление специального "налога на богатство" (ISF), который существовал 35 лет и который упразднил Макрон.

Это одна из самых спорных реформ, из-за которой Макрона некоторые называют "президентом богачей".

Ее суть заключается в том, что из-под налога освободили крупные банковские активы в надежде на то, что самые состоятельные будут инвестировать в реальную экономику. Многие во Франции считают это несправедливым.

К самой идее "общенационального диалога" французы относятся скептически. О своем желании в нем поучаствовать заявили 40% опрошенных Elabe.

Другой соцопрос компании OpinionWаy свидетельствует о том, что менее трети считают, что консультации станут выходом из кризиса.

Эммануэль Макрон в своем "письме французам" обозначил основные вопросы, вокруг которых должен выстроиться диалог: налоги, бюджетные расходы, госуслуги, экология и участие гражданского общества в политической жизни.

"Запретных тем нет", — заверил президент. Хотя правительство уже отвергло восстановление "налога на богатство" по итогам "народных консультаций".

Дебаты также не будут касаться таких вопросов, как права на аборты, смертной казни или закона об однополых браках. Хотя власти не исключили обсуждение иммиграционных квот, чего требуют французские правые и крайне правые.

Как будут проходить "народные дебаты"?

Как объяснил премьер-министр Эдуар Филипп, общественные консультации будут проходить "повсюду во Франции по инициативе мэров или самих граждан". Свои предложения можно будет отправить также через онлайн-платформу или по почте.

В финальной фазе, в марте, состоятся "региональные гражданские конференции", в которых примут участие по сотне человек, выбранных путем жеребьевки.

Правительство назначило и специальных "сопровождающих" переговорного процесса — двух министров (госсекретаря при министерстве экологии Эммануэль Варгон и министра, отвечающего за местное самоуправление Себастьена Лекорню). Это вызвало критику и подозрения, что правительство собирается использовать дебаты в своих целях и ограничить их повестку.

В скором времени должны озвучить имена и пяти "гарантов" независимости этих консультаций.

Двух "гарантов" назначит само правительство, остальных трех — Национальное собрание, Сенат и Совет по экономике, социальным вопросам и окружающей среде (CESE).

Президент заверил, что предложения, высказанные на "общественном диалоге", лягут в основу "нового общественного договора", и что правительство по окончании дискуссий учтет все высказанные мнения и предложения.