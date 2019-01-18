закрыть
18 января 2019, пятница, 18:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Греции студенты и школьники поддержали бастующих учителей

  • 18.01.2019, 15:29

Они провели акцию солидарности с педагогами.

В Афинах в столкновения с полицией переросла акция солидарности школьников и студентов с педагогами, которые бастуют из-за планов властей ввести новую систему найма государственных служащих.

Об этом пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

У греческого парламента 17 января собралось около 3 тысяч протестующих. Часть из них попыталась прорвать полицейский кордон, а силовики ответили слезоточивым газом.

Левое правительство Греции пообещало нанять на полную ставку 15 тыс. учителей в течение следующих трех лет, начиная с этой осени.

Однако профсоюзы утверждают, что предлагаемая система найма несправедлива к учителям государственных школ, которые годами работают по краткосрочным контрактам. Профсоюзы также требуют нанять больше педагогов.

В течение последней недели в Афинах преподаватели провели два протеста из-за планов правительства по найму, которые были омрачены столкновениями между некоторыми демонстрантами и полицией.


популярное за неделю

Мнение

Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич
У нас есть время и шанс
У нас есть время и шанс Аркадий Бабченко
Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип