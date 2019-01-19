Названы три малоизвестных факта о Крещении 19.01.2019, 16:08

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Фото: tut.by

Приметы и обычаи одного из главных церковных праздников зимы.

Как проводят Крещение, о приметах и обычаях рассказала «Вечернему Гродно» прихожанка православного храма Наталья Данииловна из Скиделя. Оказалось, в привычном празднике есть малоизвестные факты.

Рождество и Крещение отмечали в один день

— В старые времена Крещение называли «святые светы». Это означало, что Господь, или, как его ещё называли, Свят, Святой, спустился на землю и открыл миру новый свет. До Х века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января. Сегодня такому порядку следует только Армянская Апостольская церковь и день рождения Христа отмечает 6 января одновременно с Крещением Христа под общим названием Богоявления.

Купаться 19 января необязательно

Традиция купаться в проруби 19 января в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан яркая, но не обязательная часть таинства.

Важно вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе, где взять святой воды. Окунуться в прорубь можно после вечерней службы или же в ночь с 18 на 19 января. Считается, что наилучший промежуток для крещенских купаний и обливаний — с 0:00 до 1:30. Именно в это время вода обладает самыми сильными благотворными свойствами, которые помогают от различных недугов. Об этом говорится ещё в Ветхом Завете — вода смывает плохое и даёт начало хорошему.

Нельзя ругаться и плакать

Самые главные запреты на Крещение — нельзя ругаться и плакать, уверена Наталья Данииловна. Особенно в тот момент, когда набираете воду или же окунаетесь в прорубь. Вода может утратить полезные свойства. В народе говорят, что, если на Крещение лить слёзы, будешь плакать до следующего праздника.

Этот день христиане должны посвятить Богу, идти в храм и молиться. Но самое главное — нужно очистить себя от дурных мыслей, забыть о плохом, и тогда вода действительно станет целительной.