В Беларуси ввели новый тариф на электричество 3 2.01.2019, 13:37

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Фото: tut.by

Новый тариф ввели для жилых домов, где для отопления и подогрева воды используется электричество.

Новый тариф на электроэнергию для жилых домов, где для отопления и подогрева воды используется электричество, ввели в Беларуси. Это предусмотрено постановлением совмина от 27 декабря 2018 № 947, пишет «Вечерний Гродно».

Нововведение касается жильцов только тех домов, которые не подключены к централизованному газоснабжению и теплоснабжению, а для отопления и подогрева воды в них используется электричество. Пока что многие из таких домов не оборудованы дополнительными счетчиками, чтобы посчитать кВт/ч, истраченные именно для этих целей.

— С целью снижения стоимости оплаты электрической энергии для данной группы потребителей установлен тариф на электрическую энергию в размере 0,0687 рубля за 1 кВт/ч, что значительно ниже тарифа на электрическую энергию в жилых домах, оборудованных электроплитами (0,1218 рубля за 1 кВт/ч), пояснили в МАРТ.

Кроме того, постановлением для данной тарифной группы потребителей отменена дифференцированная плата за электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления.

Постановление действует с 1 декабря этого года.