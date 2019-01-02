В Польше около 62 тысяч миллионеров 1 2.01.2019, 14:06

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Больше всего богатых людей проживает в Мазовецком, Великопольском и Силезском воеводствах.

В Польше растет число богатых людей. В 2017 году поляков, которые зарабатывали в месяц более 20 тысяч злотых (4 тысячи 700 евро) брутто, было 195 тысяч. А месячный доход свыше 50 тысяч злотых (11,6 тысяч евро) был у 50 тысяч жителей страны, сообщает «Польское радио».

Больше всего богатых людей проживает в Мазовецком, Великопольском и Силезском воеводствах. Согласно отчету компании KPMG, в Польше прибавилось очень богатых людей, состояние которых нетто – более 1 миллиона долларов. Эта группа насчитывает почти 62 тысячи поляков. Для сравнения: во Франции, Германии и Великобритании таких людей есть по 2 миллиона в каждой.

KPMG обращает внимание, что вместе с ростом богатства поляков, постоянно развивается рынок товаров и услуг класса люкс, стоимость которого в 2018 году выросла на 14% и составляет 24 млрд злотых (5,6 млрд евро). Наиболее быстрое развитие на этом рынке наблюдается в сегментах драгоценных украшений, часов, автомобилей и алкогольных напитков.

В последние годы неизменным лидером на рынке товаров класса люкс являются автомобили марок премиум и люкс. В трех кварталах 2018 года покупка такого типа машин составила 13,5% от общей продажи легковых автомобилей. Стоимость этого сегмента в 2018 году составила 15,5 млрд злотых (3,6 млрд евро).

По прогнозам экспертов, рынок товаров класса люкс в Польше будет развиваться и в 2019 году. Главными факторами роста станут благосостояние общества, увеличение числа богатых людей, а также изменения стиля жизни, результатом которого является все большая популярность продуктов класса премиум и люкс.