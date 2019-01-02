Научившийся рисовать абстрактные картины пес стал популярным художником 1 2.01.2019, 14:15

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Пользователи соцсетей восхищаются произведениями необычного художника.

Этот «хороший мальчик» по кличке Хантер живёт в Альберте (Канада). Когда-то он был самым обычным псом породы сиба-ину, пока не выяснилось, что он обладает художественным талантом, пишет 120.su.

Кенни Ау и его супруга Дениз Ло хотели украсить стену какими-нибудь рисунками, но никак не могли выбрать что-то подходящее. Именно тогда мужу и жене пришла в голову идея — а что если научить Хантера держать в зубах кисть, чтобы он нарисовал какую-нибудь абстракцию.

Результаты собачьего творческого труда настолько впечатлили Кенни и Дениз, что они не только увешали стену картинами пса, но и завели для него страничку в Instagram. Пользователи восхищаются произведениями необычного художника, а некоторые даже покупают его картины, которые стоят около 40 долларов.

Владельцы рассказали, что их любимец очень полюбил рисовать, особенно если учесть, что во время творческого процесса он получает лакомства.

Впрочем, супруги добавили, что никто не будет заставлять Хантера заниматься творчеством — как только ему наскучат его художества, он будет иметь полное право окончить карьеру и снова стать обычной собакой.