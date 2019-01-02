Зенон Позняк: Режимные власти полностью зависимы от Кремля 2 2.01.2019, 16:18

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Зенон Позняк

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Москва заставит клиента сделать то, что захочет.

Война на востоке Украины идет почти 5 лет, а Россия все больше втягивает в конфликт Беларусь. Как могут выглядеть события в 2019 году и может спасти страну режим Лукашенко?

На эту тему «Радыё Рацыя» поговорила с председателем Консервативно-христианской партии БНФ Зеноном Позняком:

- Трудно Украину в чем-то обвинять, я так считаю, что она себя ведет просто героически, стойко. Все держится на народе, на людях. Более виновато международное сообщество и особенно Европа, которая недооценивает опасность, возникшую в Украине. Слава Богу, немножко Соединенные Штаты помогли украинцам, украинскому войску становиться на ноги - это важно. Я тоже не был бы здесь таким категоричным обвиняя Украину.

- Беларусь руками Лукашенко торгует оружием с Азербайджаном, что уже вызвало внутри ОДКБ конфликт с Арменией. Ясно, что ОДКБ управляет Россия. Что по вашему мнению может предпринять Россия в 2019? Будет попытка втянуть Беларусь в конфликт с Украиной?

- Она постоянно существует, так как для России это удобно, это выгодно. Это априори известно, что России удобно везде втянуть Беларусь, и на Кавказ, и в Сирию, они же хотели, чтобы признали захват Осетии, поэтому это политика будет продолжаться.

Другое дело, что здесь все-таки есть понимание, что это очень опасно лично для начальника, для всего правящего класса и страны. Какое-то вялое сопротивление будет вестись со стороны этих режимных властей, но повторяю вялое, так как оно не основано на национальных интересах. Оно основано на интересах личной власти, а они полностью зависимы от Путина, от его кредитов и так далее. Нет никакой международной поддержки, поэтому если вопрос возникнет очень остро, то Москва просто заставить клиента сделать то, что она захочет. Вот в этом опасность для нас всех - для белорусского народа.