Евгений Афнагель: Лукашенко не на кого опереться 26 20.01.2019, 8:25

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Как поменять власть.

Об этом в интервью Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса (БНК), координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- На заседании Рады БНК в четверг вы поддержали выдвижение Николая Статкевича кандидатом в президенты Беларуси. Почему?

- Выборы – не главное. Важна готовность людей, оппозиции и ее лидеров защищать результаты выборов, добиваться выполнения поставленных задач и реальной победы над диктатурой.

Николай Статкевич - сильный, смелый, честный и ответственный политик, который уже не раз возглавлял протесты и добивался поставленных задач. Его боится диктатор, ему доверяют люди. Николай Статкевич готов бороться, он верит в победу и в его победу верит его окружение – как из партии «Народная Грамада», так и из других организаций, входящих в БНК.

На заседании Рады БНК я говорил о настроениях обычных людей, не связанных с оппозицией. Они ненавидят Лукашенко, но ищут, кто мог бы стать альтернативой. Белорусам, в силу традиций, менталитета важна персонификация тех, кто хочет перемен в Беларуси. «Кто может победить Лукашенко?» - это один из самых распространенных вопросов. Нашим соотечественникам нужно видеть пример личного мужества. А Николай Статкевич демонстрировал его не один раз.

- А какие сейчас настроения у людей? О чем они говорят на встречах с вами, с вашими коллегами по оппозиции? На чьей они стороне?

- На самом деле ответ на это вопрос известен большинству населения Беларуси. Очень сложно не то, что найти человека, который считает, что Лукашенко популярен, а даже того, кто считает, что такой вопрос уместен.

Большинство людей ненавидят диктатора и его приближенных многие хотят изменить то положение вещей, которое сейчас сложилось. Конечно, далеко не все из них готовы прямо сейчас выйти на улицы протестовать. Но вопрос о доверии Лукашенко в Беларуси уже давным-давно не стоит. Это показали и марши рассерженных белорусов в 2017 году, это видно и по высказываниям людей сейчас.

Объективной социологии в Беларуси сейчас нет, но в условиях диктатуры хорошо работает «сарафанное радио», люди общаются между собой. Старшее поколение белорусов помнит ситуацию, когда в позднем СССР подавляющее большинство населения страны смеялось над престарелыми архаичными политиками, которые пытались делать вид, что все еще контролируют ситуацию.

Мы знаем, к чему это привело: так начиналась Перестройка и развал Советского Союза. В то время как пропагандисты на центральном телевидении говорили о том, что «страна развивается», большинство людей не верили им и узнавали правду на кухнях, у подъездов, в заводских «курилках». То же самое происходит сейчас.

С момента создания БНК мы отслеживаем настроения людей, так как для нас очень важно вовлечь в политическую жизнь тех, кто не состоит в оппозиционных партиях. Мы видим реальную картину, которая сложилась не только в маленьких населенных пунктах, но и в городах-стотысячниках, и в областных центрах, где реальная зарплата – 150 – 200, от силы 300 рублей.

Мы знаем ситуацию в Восточной Беларуси, где 70% регионов – депрессивные районы, население которых уезжает на заработки в Россию и даже в Украину. Мы знаем, как пытаются выжить жители Бреста и Гродно после введения ограничений на границе. Мы знаем, сколько получают работники на минских заводах, которые когда-то были гордостью белорусской промышленности.

В Раду БНК входят представители всех областных центров и крупных городов. Лукашенко ненавидят более 80% белорусов, эта уверенность основана на реальном общении с людьми.

- Вы говорили, что Николай Статкевич и его команда нацелены на победу. Каким образом можно победить диктатуру в Беларуси?

- Путь к победе будем сложным. Несмотря на то, что ситуация в стране благоприятствует переменам, всем нам придется приложить очень много усилий, чтобы воспользоваться этим моментом, победить диктатуру и завоевать независимость для страны.

Уже сейчас мы начинаем создавать инициативную группу кандидата в президенты Николая Статкевича. Мы обратимся к нашим старым товарищам – тем, кто был с нами в 2010 и в 2006 году – с призывом поддержать нас в этой борьбе. Мы обратимся к тем, кто выходил на акции протеста в 2017 году. Самая главная задача — вовлечь в кампанию новых сторонников перемен — большинство населения страны.

Всем понятно, что честных выборов в стране нет, никто не будет по-настоящему считать голоса. Победу нужно будет защищать на улицах и площадях белорусских городов.

Лукашенко боится не только собственного народа – он боится и его реальных лидеров. Поэтому режим пытается нейтрализовать тех, кто пользуется реальной поддержкой людей: это и Николай Статкевич, и Павел Северинец, и Геннадий Федынич.

Для этого фабрикуются новые уголовные дела, из-за этого отказывают в реабилитации политзаключенным — героям Площади 2010 года.

Первая задача – вернуть нашим лидерам право на участие в выборах. После этого нам нужно будет победить на выборах и защитить свой выбор.

- А в чем заключаются слабость позиции вашего противника?

- Лукашенко ранее неоднократно называл, на кого он опирается, кого считает своим электоратом. В разные времена это были пенсионеры, профсоюзы, женщины, иногда – молодежь. Диктатор называл самые разные социальные группы.

Обратите внимание, что в последние пару лет он такого не говорит. Просто потому, что понимает, что потерял реальную поддержку практически всех социальных групп.

Его поддерживают только его окружение (и то, исключительно из-за страха), придворные олигархи и небольшая часть силовиков, на которых и держится его режим. Сейчас в Беларуси сложилась уникальная ситуация: у Лукашенко нет социальной группы, на которую он мог бы опереться. Для любого политика — это конец. Образно говоря, диктатор с ближайшим окружением заперся в осажденной крепости и осаду держит практически весь народ.