Шаткое положение Путина 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

20.01.2019, 11:42

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Развязка станет неожиданной для всех.

О том, что ситуация гораздо сложнее и неоднозначней, нежели пытается представить власть, свидетельствует и резкое увеличение, после магнитогорских взрывов, в федеральных СМИ и на провластных площадках сообщений об обрушениях/пожарах и прочих локальных катастроф, которые ранее освещались(и то раз через раз) лишь в местной прессе.

При этом власть допускает откровенную критику в свой адрес(а общеизвестный факт, что критика в адрес Режима в подконтрольных СМИ проходит жесточайшую цензуру), уровня «недоработки в обеспечении безопасности»; «старые, ветхие строения, доставшиеся нам от СССР» и т.п. То есть так и кричат «ноу криминалити- для нас это норма».

Казалось бы, зачем распространять подобные, совсем не духоподъемные новости, если в Магнитогорске был бытовой взрыв газа? Пережить и забыть, но как видим Кремль иного мнения.

Путин панически боится терактов: они приходят ему в ночных кошмарах вместе со снами о российском Майдане и убийством Кадафи, ибо теракт означает жирный крест на всех, «достижениях» страны под его руководством по борьбе с терроризмом «на дальних подступах» и внутри страны, прикрываясь которой нам максимально сократили гражданские права и свободы.

В условиях продолжающего снижаться к опасным цифрам рейтинга власти, нарастающей конфронтации с Беларусью и зашедшим в тупик диалоге с Японией по Курильским островам, добавление еще и теракта на пожилую голову Владимира Владимировича рискует действительно стать той самой последней каплей, за которой путинской системе власти, и так ставшей за последние годы весьма шаткой, придет бесславный финал.

Причем гораздо быстрее, чем это могут себе вообразить даже самые оптимистичные противники действующей российской власти. Путин это прекрасно понимает, поэтому версия теракта будет опровергаться настолько долго, насколько это будет возможно. Пусть ради этого придется признать максимально возможное число ошибок и недоработок в градостроительстве или техническом оснащении, что отберет еще несколько процентных пункта.

Но все тайное рано или поздно становится явным, к тому же в Кремле в настоящий момент имеется весьма увесистый блок(тот самый, что ранее уже преждевременно слил на суд общественности пенсионную реформу и продажу Японии Курильских островов), заинтересованный в самом скорейшем проявлении и всей подноготной «не теракта» в Магнитогорске. Все самое «вкусное», как обычно нас ждет впереди. Развязка станет неожиданной для всех.

Телеграм-канал «Запретное мнение»