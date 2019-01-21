Владимир Некляев: Нужен лидер, с которым будут разговаривать и на Западе, и на Востоке 15 21.01.2019, 9:47

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Владимир Некляев

Единственная гарантия независимости Беларуси — смена власти.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев рассказал пресс-службе БНК, почему поддержал кандидатуру Николая Статкевича в качестве кандидата в президенты страны.

Также политик назвал главные задачи демократической оппозиции на ближайший год:

— Мы много раз обсуждали, какой должна быть стратегия Белорусского Национального Конгресса на ближайших президентских выборах. Выдвижение Николая Статкевича было не единственным предложением. Мы рассматривали вариант поддержки трех кандидатов — Андрея Санникова, Николая Статкевича, Геннадия Федынича — людей, которых незаконно лишили возможности выбирать и быть избранными. Выдвигая их, мы думали о политической кампании с требованием вернуть им незаконно отнятые конституционные права. Но после обсуждения пришли к выводу, что подобный шаг будет ослаблять политическую составляющую кампании. На требовании вернуть политикам их права можно и нужно акцентировать внимание и выдвинув одного кандидата.

Да, Николая Статкевича могут не зарегистрировать. Но то же самое могут сделать и с любым другим политиком, кто покажется властям опасным — независимо от того, есть ли у него судимости или нет. Мы же знаем случаи, когда регистрировали кандидатами в президенты тех, кто не собрал необходимое количество подписей. Пример — президентские «выборы» 2015 года.

Николай Статкевич назвал одним из вариантов развития событий выдвижение единого кандидата от демократической оппозиции. Я поддерживаю эту идею, хоть и имею большие сомнения в том, что это получится. Но пытаться стоит: слишком большие испытания нас ждут впереди, и для нас важно наличие лидера, которого поддержат все оппозиционные силы, и с которым будут готовы вести дела и наши соседи и на Западе, и на Востоке.

Нам нужно думать о том, как защитить независимость нашей страны. Об этом я говорил и на заседании Рады БНК. В конце прошлого года намерения Кремля в отношении нашей страны стали вполне очевидны. Имея достаточно подробную информацию о двух встречах, которые прошли в Москве, можно с уверенностью заявить о том, что Лукашенко никогда не был и не будет гарантом независимости.

Он целиком зависит от руководства РФ. Никто, кроме него не должен Путину 100 миллиардов долларов. Любой человек на месте президента сделает для страны больше, чем Лукашенко. Единственный выход, единственная гарантия независимости Беларуси — смена власти.