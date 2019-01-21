Владимир Кийко: Хватит возмущаться на кухнях и в интернете 4 21.01.2019, 10:15

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Фото: bnknews.org

Пора уже брать ответственность за Беларусь на себя.

17 января в Минске состоялось заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Участие в нем приняли представители всех организаций, которые входят в него а также лидеры региональных коалиций оппозиции. Обсуждение стратегии действий БНК во время президентской кампании длилось более часа. Большинство участников встречи, в том числе все региональные лидеры поддержали Николая Статкевича в качестве кандидата в президенты. Воздержались только трое человек.

Какими должны быть стратегия и главные задачи демократических сил во время президентской кампании? На вопрос пресс-службы БНК отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко:

- На сегодняшний день Николай Статкевич является по сути единственным политиком в Беларуси, который реально может бороться против нынешнего диктаторского режима и который может объединить вокруг себя все здоровые патриотические силы. Николай Статкевич единственный политик в нашей стране, которого действительно боится Лукашенко и поэтому у меня нет никаких сомнений, кто должен стать новым президентом Беларуси.

Власти сделали все, чтобы облегчить нам работу. Многим людям не надо ничего говорить, объяснять, они сами спрашивают куда нужно идти и что нужно делать чтобы сменить власть. А тем, кто не определился, должны понять, что ближайшие выборы — возможно, последняя возможность что-то исправить. После них даже формально независимой Беларуси может уже не быть — мы же видим, что происходило в конце прошлого года. Это последний бой за страну. Хватит возмущаться на кухнях и в интернете, пора уже брать ответственность за Беларусь на себя и принимать участие в нем.