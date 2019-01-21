Василий Береснев: Нужно объединение реальной оппозиции режиму 3 21.01.2019, 12:08

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Василий Береснев

Как будет проходить политическая кампания по выборам президента страны?

17 января в Минске состоялось заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Участие в нем приняли представители всех организаций, которые входят в него а также лидеры региональных коалиций оппозиции. Обсуждение стратегии действий БНК во время президентской кампании длилось более часа. Большинство участников встречи, в том числе все региональные лидеры поддержали Николая Статкевича в качестве кандидата в президенты. Воздержались только трое человек.

Какими должны быть стратегия и главные задачи демократических сил во время президентской кампании? На вопрос пресс-службы БНК отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Орше Василий Береснев:

- Нужно объединение реальной оппозиции режиму. Я был бы не против проведения конгресса демократических сил. Уверен, что если он все-таки состоится, то поддержит Николая Статкевича в качестве единого кандидата. Пока что нашей главной задачей вижу кампанию по реабилитации лидеров оппозиции, которые прошли через уголовные дела. Ограничения, о которых говорится в Законе о выборах — незаконны, согласно Конституции, и Николай Статкевич, и Геннадий Федынич, и Андрей Санников имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов. На этом нужно сосредоточиться в первую очередь — и внутри страны, и, используя наши международные контакты.

Одновременно с этим уже сейчас нам нужно будет собирать людей, разговаривать с ними, привлекать новых людей. Мы, например, уже начали формирование инициативной группы кандидата в президенты Николая Статкевича. Уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что 200 — 300 жителей Орши будут в ее составе. Эта работа уже ведется.