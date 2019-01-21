Андрей Шарендо: Главная задача - вернуть украденное право участия в выборах 2 21.01.2019, 15:30

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Режим пытается нейтрализовать тех политиков, которые представляют реальную угрозу.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо прокомментировал пресс-службе БНК выдвижение Николая Статкевича в кандидаты в президенты.

- Единый кандидат от оппозиции — миф, который, как правило, играл на руку властям. Единого кандидата не было на выборах в Сербии и в Украине, которые часто приводили в качестве примера перемен для Беларуси. Единого кандидата не было на выборах 2010 года у нас, и кампания, которая прошла тогда, стала самой яркой и запоминающейся. Ни в 2001, ни в 2006 на улицы не выходило так много людей, а страх режима не был таким сильным.

Нам нужен не единый кандидат, которого могут контролировать власти, а сильный кандидат, который может победить на выборах и защитить свою победу после их проведения. Николай Статкевич отвечает этим требованиям — также, как и ряд других лидеров БНК. Мы видим, что режим пытается нейтрализовать тех политиков, которые представляют реальную угрозу для Лукашенко, поэтому сейчас главная задача — вернуть незаконно украденное у них право участия в выборах, - отметил Андрей Шарендо.