Владимир Шило: Бороться тяжело, но главное — не сдаваться 3 22.01.2019, 11:16

Владимир Шило

Лукашенко не допускает нормальных политических процессов в стране.

Об этом пресс-службе БНК заявил общественный активист из Солигорска Владимир Шило:

- Я разочарован, что нет единого кандидата, но готов работать на Николая Статкевича, так как очень уважаю этого человека. Если подходить критически к оценке возможностей оппозиции, то можно сказать о том, что сил у нее немного. Нужно учитывать условия, в которых мы действуем. Их можно назвать не то, что неблагоприятными, а враждебными. Посмотрите в окно — там даже трава не растет, потому что зима. Тоже самое можно сказать о Беларуси. Лукашенко не допускает нормальных политических процессов, понимая, что встанет солнце, согреет землю, и все вокруг зацветет, зазеленеет.

На самом деле, удивительно, что, несмотря на это, находятся люди, которые выступают против диктатора, которые не дают умереть надежде. Я не могу ответить на вопрос, как победить. Режим не всесилен, его возможности не безграничны, он вынужден идти на уступки. Например, два года назад у нас в Солигорске «винтили» бабушек, которые нелегально торговали на улицах. Им приходилось бегать от милиции. Сегодня эти бабушки захватили весь город, и власти не могут ничего с этим сделать, потому что не могут обеспечить приличную пенсию, не может обеспечить нормальными лекарствами.

Бороться тяжело, но главное — не сдаваться. Придет время, и люди будут с гордостью вспоминать об этом. Это — демонстрация человеческого достоинства, - заявил Владимир Шило.