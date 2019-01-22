Тамара Потоцкая: У властей нет ответа на вопрос, что будет дальше 3 22.01.2019, 16:04

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ФОТО: BNKNEWS.ORG

Людям не хватает объективной информации.

Об этом пресс-службе БНК заявила представитель БНК в Барановичах Тамара Потоцкая.

- Николай Статкевич — один из немногих лидеров оппозиции, которые не сдались диктатору, не предал свои идеалы. Это достойный пример для всех людей. Я много общаюсь и с активистами оппозиции в нашем городе, и — по работе — с обычными людьми. Те, кто знает Николая Статкевича, поддерживают его из-за личных качеств. Он — наиболее известный оппозиционный политик, и его знают с лучшей стороны.

Нам нужно будет над многим работать, чтобы выиграть выборы. Людям не хватает объективной информации. Их очень волнует рост цен, нищета, экономические проблемы, «тунеядский» декрет. Люди остаются без работы, не могут устроиться на нее. Самый главный вопрос, ответа на который у властей нет — что будет дальше, - заявила Тамара Потоцкая.