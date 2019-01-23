CNN: Трамп готовится признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции 2 23.01.2019, 21:05

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Дональд Трамп

Этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.

Президент США Дональд Трамп в скором времени может признать возглавляющего оппозицию Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно данным телеканала, этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.

Напомним, что 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти диктатора Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Мадуро также обвиняют в диктатуре.