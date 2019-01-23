Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя временным президентом 2 23.01.2019, 21:22

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Хуан Гуайдо

Фото: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Президент США планирует поддержать Хуана Гуайдо на временной должности.

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, сообщает Associated Press.

Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уточняет AFP.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп собирается признать Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы, когда тот объявит себя президентом.

В среду по призыву Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против диктатору Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо назвал Мадуро узурпатором и заявил, что готов временно взять на себя президентские полномочия (конституция предусматривает это в случае невозможности исполнения обязанностей президентом).