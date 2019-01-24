Ученые: С возрастом выпить бокал вина важнее, чем делать упражнения 1 24.01.2019, 9:40

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Стало известно, как можно жить до 90 лет и старше.

Исследование, проведенное под названием «90+ Study», началось в 2003 году с целью анализа пожилых людей. Участники этого исследования изначально были частью другого исследования под названием «Короткое исследование мира досуга» (LWCS), которое началось в 1981 году, сообщает trendru.info.

Используя информацию от этих участников, команда исследователей, работающих над 90+ Study, должна была узнать: «Что позволяет людям жить до 90 лет и старше?»

Цели исследования заключались в следующем:

Определить факторы, связанные с долгожительством.

Определение изменяемых факторов риска смертности и деменции.

Изучить показатели когнитивного и функционального спада у стареющих людей.

Изучить эпидемиологию деменции у стариков.

Изучить клинические патологические корреляции у стариков.

Участников исследования посещают два раза в год для нейрофизиологических и неврологических тестов.

По стакану или бутылке?

Вино может помочь, но это не значит, что вы должны выпить целую бутылку на ужин. Модерация — это ключ! Согласно клинике Майо, для здоровых взрослых старше 65 лет умеренность — это один стакан. Для тех, кто моложе 65 лет, это два стакана. Стандартный стакан — 12 жидких унций пива, 5 жидких унций вина или 1,5 жидких унции дистиллированных спиртов.

Было доказано, что умеренное потребление алкоголя дает следующие преимущества:

Меньшие шансы на ишемический инсульт.

Возможное снижение риска развития диабета.

Сниженный риск развития или смерти от сердечных заболеваний.

Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, как физическая активность может противодействовать негативным последствиям употребления алкоголя.

Автор исследования д-р Эммануэль Стаматакис изучил данные, собранные из опросов в области здравоохранения из Англии и Шотландии, а затем разделил 36 370 участников на три группы.

Группы были разделены по критерии, которые были не очень активными, с умеренным количеством упражнений и с теми, кто занимался спортом на регулярной основе. Затем группа исследователей посмотрела, сколько алкоголя потребляют люди в каждой группе, соответственно.

Вычисляя 5735 смертей в течение последующего периода продолжительностью 10 лет на человека, исследователи обнаружили, что по сравнению с пожизненным воздержанием от алкоголя, опасное употребление алкоголя связано с повышенным риском смерти от всех причин. Они также отметили, что чем больше напитков было выпито еженедельно, тем больше риск смерти от рака.