В РФ лопнувшее колесо БЕЛАЗа убило двух человек 1 25.01.2019, 20:34

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фото vk.com

Двое рабочих погибли под Новосибирском.

Двое рабочих погибли на угольном разрезе «Восточный» (Новосибирская область, Россия) из-за лопнувшего колеса карьерного самосвала БЕЛАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Искитимского района.

Инцидент произошел днем 24 января: при замене колеса самосвала БЕЛАЗ произошел взрыв.

— На площадке подрядной организации, оказывающей услуги ООО «Разрез Восточный», при выполнении шиномонтажных работ произошел несчастный случай. Два сотрудника подрядной организации были травмированы. Один человек скончался на месте, второй — в реанимационном отделении больницы. Создана комиссия, ведется расследование. Точная причина и детали произошедшего будут установлены по окончании расследования, — сообщили изданию «Тайга.Инфо» на предприятии.