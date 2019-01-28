Найден алкогольный напиток, помогающий сбросить вес 5 28.01.2019, 13:44

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Опыты американские естествоиспытатели проводили на грызунах.

Теперь многие мужчины, заявившись домой с перегаром, могут на все упреки супруги с достоинством отвечать — я не пил, а приводил в норму свой вес. Это будет не такой уж и наглой ложью, если пить настоящую мексиканскую текилу.

(Статья является научно-популярной и ни в коем случае не пропагандирует пьянство), пишет bigpicture.ru.

Исследователи из Американского химического общества (дай им Бог здоровья), экспериментальным путем установили, что сахар агавин, содержащаяся в текиле, не откладывается на талии, а наоборот — сжигает обычный сахар в крови. Это вдвойне замечательно, так как всем отлично известно свойство алкоголя вызывать зверский аппетит, который так сложно контролировать. Выпив, мы начинаем усиленно есть, бесконтрольно потребляя лишние калории и не становимся от этого лучше.

Текила, как установили пытливые американские ученые, дополнительно ко всем ее преимуществам, не вызывает вспышки аппетита. Совершенно очевидно к чему клонят эти ребята — сжигает сахар, снижает желание есть, да к тому же еще и любима многими. Чем не идеальный диетический продукт?

Опыты американские естествоиспытатели проводили на грызунах. Нет, ученые не переводили напиток почем зря и не накачивали мышей текилой, заставляя затем усиленно закусывать. Животных разделили на две группы, одна из которых получала обычное питание, а другая — такую же точно пищу, но воду подслащенную агавином.

Результат удивил всех, так как неожиданно выяснилось, что мыши, употреблявшие воду с сахаром из агавы, не только не раздобрели, но и наоборот, меньше ели и сбросили вес. Кроме этого, анализы показали, что содержание глюкозы в крови этой группы подопытных грызунов ниже, чем у собратьев. Также было отмечено повышение уровня гормона GLP-1, отвечающего за пищеварение и работу поджелудочной железы.

Польза, полученная от этого эксперимента не подлежит сомнению. Американцы вряд ли стремились оправдать любителей текилы, хотя все равно им спасибо. Главной целью их работы был поиск новых способов лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа.

Со своей стороны, можем добавить, что полезное редко бывает вкусным. Так что — «через не могу, к выздоровлению»! А как вы думаете, есть ли риск злоупотребления таким диетическим продуктом?