Белорусский еврей в 93 года устанавливает памятники землякам под Пинском 4.01.2019, 8:27

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Иллюстрационное фото

Необычная судьба этого человека могла бы стать сценарием для художественного фильма.

Исхак Меер Южук или Миша Южук. Судьба этого человека такова, что хватит не на одну книгу или, по крайней мере, на сценарий художественного фильма – ничего не надо придумывать, а некоторые факты даже кажутся слишком фантастическими. Но ведь это сама жизнь, сообщает «Белсат».

Родился Миша в городке Погост (под Пинском), в еврейской семье. Кроме Миши, в ней было четверо детей: старший брат Борух, Рувен (брат-близнец самого Миши), еще меньшие Давид и Двура. Жили дружно, хотя и не очень богато.

В 39-м году пришли Советы. А в 41-м – появились немцы. Первая потеря в семье произошла почти сразу – погиб дядя. Скоро немцы расстреляли отца Миши, а старшего брата Боруха отправили в трудовой лагерь, под Ганцевичами. Вскоре пришли и за Мишей и его братом-близнецом Рувеном. Их также отправили в лагерь. Во время отправки Миша и Рувен долго прощались с родными – с матерью, бабушкой, младшими братом и сестрой. Как впоследствии выяснилось, навсегда.

В 42-м году недалеко от лагеря партизаны проводили операцию. Воспользовавшись ситуацией, заключенные побежали. Среди них были Миша, Рувен и их старший брат Борух. Бежать пришлось через трясину. Через болото люди и днем боялись ходить – мало кто выбирался живым. Детям удалось проскочить через него ночью. Всю ночь они бежали и пробежали до утра 60 километров, почти добравшись до Погоста. Но радостная встреча не состоялась. В лесу детей встретил местный житель, который рассказал, что буквально час назад гетто расстреляли. Миша от такой новости упал в обморок. Ему было 17 лет.

В деревню беженцам возвращаться было нельзя. Они вынуждены были остаться в лесу и прожили там целый год, пока не прибились к партизанскому отряду. Там братьев разделили – всех разбросали по разным отрядам. Миша выполнял задания и ходил на разведку наряду со взрослыми. После его отправили в армию.

Вместе с советскими войсками Миша участвовал в боях за Варшаву, брал Берлин. Он же стоял в оцеплении на Нюрнбергском процессе.

После войны Миша приехал в родной Погост. Он ничего не знал о судьбе братьев, но хотел посмотреть на родной дом. В Погосте на него смотрели удивительно – как так произошло, что всех расстреляли, а Миша жив? Не предатель ли он? В родном доме жила другая семья. Мишу накормили, оставили на ночь, но с утра попросили уехать:

«Вот тебе, Миша, корова. За то, что мы живем в твоем доме. Но ты здесь жить не будешь».

Корову Миша продал, чтобы добыть деньги на жизнь.

Из Погоста он подался в Пинск к дяде. Здесь он узнал, что старший брат Борух погиб. А Рувен живет в Израиле. В Пинске Миша женился на Анне, с которой у него были очень похожие судьбы. Всю ее семью убили в гетто. Анна спаслась. Она была светловолосой, с серыми глазами, не очень похожей на еврейку.

Поэтому девочка имела возможность выходить из гетто, чтобы продавать свои игрушки на базаре в соседней деревне. Это давало возможность семье выжить.

В один из таких дней Анне сказали, чтобы не возвращалась в гетто, так всех там расстреляли…

В браке у Анны и Миши родились дети. Через некоторое время семья уехала в Израиль к Рувену. Там дети выросли и разъехались. В 90-е годы Анна умерла от онкологии, а Миша занялся восстановлением памяти о том, что случилось в Погосте.

Он собрал большой архив материалов и поставил в родной деревне несколько памятников – на месте, где было гетто, на месте массовых расстрелов евреев, там, где были первые убийства в начале войны (где погиб отец Миши) и другие. Каждое лето этот человек (а теперь ему 93 года!) приезжает в Погост, чтобы заниматься такой работой – он финансирует раскопки и исследования, и считает, что это главное, что он должен успеть до конца жизни – почтить память каждого убитого жителя Погоста.