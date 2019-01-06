Официально: Украина получила Томос об автокефалии 6 6.01.2019, 11:27

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Фото: nv.ua

Это произошло после божественной литургии в патриаршем храме Святого Георгия.

В воскресенье, 6 января, в Стамбуле патриарх Вселенского патриархата Варфоломей вручил предстоятелю Украинской православной церкви митрополиту Епифанию Томос об автокефалии украинской церкви, сообщает «Громадське».

Это произошло после божественной литургии в патриаршем храме Святого Георгия.

Таким образом завершился процесс получения украинской церковью автокефалии.

На церемонии вручения присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр иностранных дел Павел Климкин, экс-президент Виктор Ющенко и другие члены украинской делегации.

4 января 2019 Его Святейшество, вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который передал Его Святейшеству пергамент с изготовленным Томосом, написанным его рукой для автокефальной церкви в Украине.

Напомним, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария, и принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

В ответ на это Синод Русской православной церкви принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, где избрали главу УПЦ. Им стал митрополит Епифаний. Таким образом была основана новая православная церковь Украины.

20 декабря народные депутаты с дракой в стенах Верховной Рады приняли закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Проведение в Киеве Объединительного собора украинских церквей и создание единой Украинской православной церкви послужило поводом для выхода из подчинения представительства РПЦ в Украине не менее 40 общин.